Шанс на мир чи політичний маневр: підсумки візиту Кушнера та Віткоффа до Києва

Перший візит спеціальних представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва дав старт обговоренню нових форматів перемовин. Він заклав підґрунтя для потенційної чотиристоронньої зустрічі за участю Європи цієї осені, а також можливих прямих перемовин лідерів США та України наприкінці вересня.

Факти ICTV пояснюють, які головні завдання виконували спецпредставники Дональда Трампа у Києві, як на це впливає виборчий фактор у США, про що свідчить залучення європейських партнерів, а також чому РФ здійснила масований обстріл України через добу після візиту Віткоффа і Кушнера.

Візит Віткоффа і Кушнера до України

6 вересня перший візит до України здійснили спеціальні представники президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. У Києві американська команда провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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Вже через два дні після того, як вони поїхали зі столиці, Зеленський заявив, що Віткофф і Кушнер знову відвідають Україну. Проте він не уточнив, коли саме це може відбутися.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що розраховує на особисту зустріч із Трампом вже у 20-х числах вересня. Також він додав, що тристоронні переговори між командами України, США та РФ можуть відбутися на майданчиках в ОАЕ, Швейцарії або Туреччині.

Навіщо Віткофф і Кушнер приїжджали до Києва

Перший візит Віткоффа та Кушнера до України став суттєвим кроком у відновленні переговорного процесу, хоча сторони мали різні очікування, заявив Фактам ICTV політолог Ігор Рейтерович. За його словами, приїзд американської делегації мав ознайомчий та оціночний характер.

— Він був важливим, тому що це їхній перший візит в Україну — раніше подібних візитів і близько не було. Але очікування були різними. Для американців — це більше можливість проаналізувати ситуацію та визначити можливості відновлення переговорів у тристоронньому або чотиристоронньому форматі, — зазначив він.

Політолог наголосив, що головної мети на цьому етапі вдалося досягти.

— У нас, звісно, очікування були дещо вищими, але з розумінням, що навряд чи їх вдасться реалізувати на цьому етапі. Переговорів дійсно давно не було. Тут головним було відновити власне можливість їхнього проведення. Це вдалося зробити, попри різні моменти та нюанси, — наголосив Рейтерович.

Він зауважив, що цей візит суттєво підвищив ймовірність відновлення дипломатичних контактів уже найближчим часом.

— Шанси на те, що десь у жовтні можуть відновитися переговори у чотиристоронньому форматі стали значно вищими. Мабуть, не варто сподіватися на інший прорив, оскільки головним завданням американських переговорників було з’ясувати взагалі можливість відновлення переговорів, — сказав політолог.

Активізація дипломатичних зусиль Вашингтона частково пов’язана з майбутніми виборами в США, проте є й інші геополітичні чинники, заявив Рейтерович. За його словами, Трамп шукає успішних кейсів у зовнішній політиці.

— Чому ще зараз? Трамп був дуже сильно заклопотаний історією з Іраном. Вона ще не закінчена, але принаймні в нього є розуміння того, куди можна далі рухатися і чим це може закінчитися. Вибори тут теж зіграли важливу роль: Трампу особливо немає чим хвалитися з погляду зовнішньої політики, а завершення російсько-української війни було б дуже класним кейсом, — зазначив Рейтерович.

Політолог наголосив, що для реалізації цього сценарію Білому дому потрібно з’ясувати готовність сторін до діалогу, тому візит спецпредставників США відбувся одразу, як з’явилася перша можливість.

— Але для того, щоб його реалізувати, треба чітко розуміти, до чого готові сторони. Тому як тільки Віткофф із Кушнером звільнилися і виникла можливість для приїзду (передусім до Росії, хоча варто розуміти, що Путін, можливо, не сильно хотів відновлення цих переговорів), цей візит відбувся, — пояснив експерт.