Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант
Шанс на мир чи політичний маневр: підсумки візиту Кушнера та Віткоффа до Києва
Перший візит спеціальних представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва дав старт обговоренню нових форматів перемовин. Він заклав підґрунтя для потенційної чотиристоронньої зустрічі за участю Європи цієї осені, а також можливих прямих перемовин лідерів США та України наприкінці вересня.
Факти ICTV пояснюють, які головні завдання виконували спецпредставники Дональда Трампа у Києві, як на це впливає виборчий фактор у США, про що свідчить залучення європейських партнерів, а також чому РФ здійснила масований обстріл України через добу після візиту Віткоффа і Кушнера.
Візит Віткоффа і Кушнера до України
6 вересня перший візит до України здійснили спеціальні представники президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. У Києві американська команда провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Вже через два дні після того, як вони поїхали зі столиці, Зеленський заявив, що Віткофф і Кушнер знову відвідають Україну. Проте він не уточнив, коли саме це може відбутися.
Окрім цього, Зеленський повідомив, що розраховує на особисту зустріч із Трампом вже у 20-х числах вересня. Також він додав, що тристоронні переговори між командами України, США та РФ можуть відбутися на майданчиках в ОАЕ, Швейцарії або Туреччині.
Навіщо Віткофф і Кушнер приїжджали до Києва
Перший візит Віткоффа та Кушнера до України став суттєвим кроком у відновленні переговорного процесу, хоча сторони мали різні очікування, заявив Фактам ICTV політолог Ігор Рейтерович. За його словами, приїзд американської делегації мав ознайомчий та оціночний характер.
— Він був важливим, тому що це їхній перший візит в Україну — раніше подібних візитів і близько не було. Але очікування були різними. Для американців — це більше можливість проаналізувати ситуацію та визначити можливості відновлення переговорів у тристоронньому або чотиристоронньому форматі, — зазначив він.
Політолог наголосив, що головної мети на цьому етапі вдалося досягти.
— У нас, звісно, очікування були дещо вищими, але з розумінням, що навряд чи їх вдасться реалізувати на цьому етапі. Переговорів дійсно давно не було. Тут головним було відновити власне можливість їхнього проведення. Це вдалося зробити, попри різні моменти та нюанси, — наголосив Рейтерович.
Він зауважив, що цей візит суттєво підвищив ймовірність відновлення дипломатичних контактів уже найближчим часом.
— Шанси на те, що десь у жовтні можуть відновитися переговори у чотиристоронньому форматі стали значно вищими. Мабуть, не варто сподіватися на інший прорив, оскільки головним завданням американських переговорників було з’ясувати взагалі можливість відновлення переговорів, — сказав політолог.
Активізація дипломатичних зусиль Вашингтона частково пов’язана з майбутніми виборами в США, проте є й інші геополітичні чинники, заявив Рейтерович. За його словами, Трамп шукає успішних кейсів у зовнішній політиці.
— Чому ще зараз? Трамп був дуже сильно заклопотаний історією з Іраном. Вона ще не закінчена, але принаймні в нього є розуміння того, куди можна далі рухатися і чим це може закінчитися. Вибори тут теж зіграли важливу роль: Трампу особливо немає чим хвалитися з погляду зовнішньої політики, а завершення російсько-української війни було б дуже класним кейсом, — зазначив Рейтерович.
Політолог наголосив, що для реалізації цього сценарію Білому дому потрібно з’ясувати готовність сторін до діалогу, тому візит спецпредставників США відбувся одразу, як з’явилася перша можливість.
— Але для того, щоб його реалізувати, треба чітко розуміти, до чого готові сторони. Тому як тільки Віткофф із Кушнером звільнилися і виникла можливість для приїзду (передусім до Росії, хоча варто розуміти, що Путін, можливо, не сильно хотів відновлення цих переговорів), цей візит відбувся, — пояснив експерт.
Попри ознайомчий характер зустрічі, Рейтерович вважає її позитивним сигналом, адже тепер переговорники мають сформувати подальшу рамку діалогу.
— Але добре, що він є, тому що без нього було б гірше. Тепер крок за ними. Трампу треба передзвонити Путіну та Зеленському, далі сформулювати ідею, чи відбудуться наступні зустрічі та в якому форматі вони пройдуть, — підсумував політолог.
Візит Віткоффа та Кушнера: ключові результати
Анонс Зеленського про повторний візит спецпредставників Трампа свідчить про продовження переговорного процесу, заявив Рейтерович.
— Віткофф і Кушнер зрозуміли, що приїжджати в Україну не настільки небезпечно, як здається. І якісь погрози росіян — спроби показати, що немає сенсу приїжджати, бо це небезпечно — не мають відношення до реальності. Якщо Трамп вирішить просувати тему переговорів та завершення війни, то Віткофф і Кушнер приїдуть ще раз, але вже з конкретнішими пропозиціями, — запевнив він.
Водночас політолог вважає, що спецпредставники Трампа частково підготували підґрунтя для майбутнього контакту президентів України та США.
— Рішення про особисті зустрічі ухвалюються в дещо іншому форматі. Але очевидно, що вони обмінялися думками, можливо, висловили позицію. Українська сторона з чимось погодилася або висловила свої пропозиції. Це впливатиме на організацію особистої зустрічі з Трампом, — наголосив він.
Політолог зауважив, що хоча самі переговорники не є суб’єктами ухвалення рішень, однак їхні візити впливають на подальші контакти лідерів.
— У цьому випадку Віткофф і Кушнер відіграють роль скоріше посередників, які передають інформацію. Вони не суб’єктні з погляду ухвалення рішень: можуть тільки щось взяти, відвезти, передати, знову привезти і так далі. Але це може вплинути на зустріч між Трампом і Зеленським. Хоча рішення щодо неї ухвалюватимуться, не виключаю, в особистій телефонній розмові, — вважає він.
Відповідаючи на запитання про те, про що свідчить залучення безпекових радників Франції, Великої Британії та Німеччини до переговорів у Києві, Рейтерович заявив, що це була очікувана історія.
— Давно говорили, що формат розширюватиметься. Ця трійка хотіла долучитися до перемовин. Я думаю, що формат може бути розширений — долучаться щонайменше дві країни, які теж висловлювали таке бажання: Польща та Італія. Але це четверта сторона — європейські країни, про яку давно говорили і без якої всі перемовини не мали б сенсу, — сказав він.
За логікою Трампа, платити за подальше відновлення України та багато інших речей повинна Європа. Але щоб вона брала в цьому участь, її треба залучати до перемовин, наголосив Рейтерович.
Однозначно це йде на користь, бо ці країни займають як правило проукраїнську позицію. На думку політолога, це може сприяти якісному обговоренню питань, визначенню подальших гарантій безпеки та інших важливих для України моментів.
Обстріл Києва через добу після візиту Віткоффа і Кушнера
Атака РФ на Київ та інші міста України через добу після від’їзду американських спецпредставників була виключно демонстративним шантажем Кремля, спрямованим на підняття ставок у переговорах, заявив Рейтерович. За його словами, її варто розглядати як політичний сигнал російського диктатора Володимира Путіна.
— Це очевидний сигнал з боку Путіна, який показує: я все одно підніматиму ставки і робитиму те, що вважаю за потрібне. Така в нього логіка. Він вважає, що так заявляє про свою сильну позицію, і якщо якісь перемовини відбуватимуться далі, вони мають проходити на основі тих позицій, які артикулює Путін. Ця атака — це виклично демонстративний крок проти ініціатив Трампа і спроба Путіна показати, що домовлятися та слухати потрібно його, а не Україну, — зазначив Рейтерович.
Аналізуючи важелі впливу Вашингтона, політолог звернув увагу, що Трамп має необхідний інструментарій тиску на Москву, проте не поспішає його використовувати.
— Питання в іншому — чи захоче він застосовувати їх на практиці. Я поки не бачу бажання, хоча в нього є і санкційні, і механізми передавання Україні зброї (як напряму, так і опосередковано через Європу). Але цього Трамп повноцінно не використовував. Можливо, він змінить позицію, але це відбудеться лише в останню чергу. До того часу він намагатиметься домовитися — вийти на формат завершення війни за результатами домовленостей, а не тиску. Поки що бажання застосовувати опцію тиску в нього немає. Чи може воно з’явитися? Може, але це відбудеться не раніше жовтня, — припустив він.
Говорячи про подальший перебіг дипломатичного треку, Рейтерович спрогнозував серію прямих контактів лідерів та перехід до предметних консультацій.
— Я думаю, будуть якісь особисті зустрічі, телефонні дзвінки Трампа й Путіна, Трампа й Зеленського, а далі, скоріш за все, чотиристороння зустріч переговорних команд. Можливо, у жовтні вони вже домовлятимуться про конкретику. Від результатів цієї зустрічі залежатиме, буде ця конкретика чи ні. Але раніше, ніж закінчаться так звані вибори в Росії, переговорний процес не відновлюватиметься, — резюмував політолог.