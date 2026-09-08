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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визначив колишньому голові наглядової ради державного Sense Bank Миколі Гладишенку запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн. Він є підозрюваним у справі Форест Гамп.

Про це стало відомо під час трансляції засідання ВАКС 8 вересня.

ВАКС визначив заставу Миколі Гладишенку

Рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Маслов. Гладишенку надали п’ять днів для внесення застави. Якщо необхідну суму не буде сплачено, прокурор зможе звернутися до суду з клопотанням про обрання суворішого запобіжного заходу.

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Суд також визначив для Гладишенка низку процесуальних обов’язків. Йому заборонено залишати Київ, він має здати паспорти для виїзду за кордон, не спілкуватися з іншими фігурантами справи Форест Гамп та не відвідувати приміщення, визначені судом.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила взяти Гладишенка під варту з альтернативою у вигляді 20 млн грн застави. Сторона обвинувачення, серед іншого, посилалася на майновий стан підозрюваного.

За версією прокурора, під час роботи у Sense Bank Гладишенко забезпечував безперешкодне проведення операцій із коштами, які планували використати для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Як стверджує сторона обвинувачення, для цього він залучив керівницю фінансового моніторингу банку Людмилу Снігур.

Що відомо про операцію Форест Гамп

НАБУ і САП повідомили про проведення спецоперації Форест Гамп, спрямованої на викриття злочинної організації. За даними правоохоронців, її учасники взяли під контроль державний Sense Bank, щоб використовувати його у приватних інтересах.

За версією слідства, члени групи легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Надалі ці кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг, щоб внести заставу за одного з фігурантів справи Мідас.

Правоохоронці не повідомляли, за кого саме планували внести заставу. Однак на оприлюднених антикорупційними органами записах згадується ім’я Герман.

Відомо, що ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи Мідас. У червні 2026 року за нього внесли 150 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО.

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