У Миколаєві та Херсоні стався масштабний блекаут
Увечері вівторка 8 вересня Миколаїв і Херсон одночасно залишилися без електрики. У містах встановлюють причини знеструмлення та працюють над ліквідацією його наслідків.
Про це повідомили мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Блекаут у Миколаєві 8 вересня: що відомо
Мер Миколаєва заявив, що наразі електропостачання в місті відсутнє. Відповідні служби вже встановлюють причину перебою.
– Щойно матимемо більше інформації, повідомимо додатково, – зазначив Сєнкевич.
Через знеструмлення у Миколаєві змінилася робота громадського транспорту. Трамваї зараз не їздять.
На маршрутах продовжують працювати тролейбуси з автономним ходом. Без контактної мережі вони можуть долати до 20 км.
Виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов повідомив, що без електропостачання залишився не лише обласний центр, а й низка населених пунктів області.
За його словами, енергетики працюють над усуненням наслідків попередніх російських обстрілів.
Херсонська громада без світла
Без електрики залишилася й уся Херсонська громада. Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що зараз електропостачання відсутнє на всій території громади. Причини знеструмлення встановлюють.
– Наразі на території всієї громади спостерігається відсутність електропостачання. Причини знеструмлення встановлюються, – зазначив Шанько.
Очільник ОВА додав, що в разі тривалого відключення мешканці можуть скористатися Пунктами незламності.