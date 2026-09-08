Увечері вівторка 8 вересня Миколаїв і Херсон одночасно залишилися без електрики. У містах встановлюють причини знеструмлення та працюють над ліквідацією його наслідків.

Про це повідомили мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Блекаут у Миколаєві 8 вересня: що відомо

Мер Миколаєва заявив, що наразі електропостачання в місті відсутнє. Відповідні служби вже встановлюють причину перебою.

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– Щойно матимемо більше інформації, повідомимо додатково, – зазначив Сєнкевич.

Через знеструмлення у Миколаєві змінилася робота громадського транспорту. Трамваї зараз не їздять.

На маршрутах продовжують працювати тролейбуси з автономним ходом. Без контактної мережі вони можуть долати до 20 км.

Виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов повідомив, що без електропостачання залишився не лише обласний центр, а й низка населених пунктів області.

За його словами, енергетики працюють над усуненням наслідків попередніх російських обстрілів.

Херсонська громада без світла

Без електрики залишилася й уся Херсонська громада. Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що зараз електропостачання відсутнє на всій території громади. Причини знеструмлення встановлюють.

– Наразі на території всієї громади спостерігається відсутність електропостачання. Причини знеструмлення встановлюються, – зазначив Шанько.

Очільник ОВА додав, що в разі тривалого відключення мешканці можуть скористатися Пунктами незламності.

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