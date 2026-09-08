Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 8 вересня: ЗСУ знищили 1 410 окупантів та понад 1 500 дронів
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 410 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та дві позиції артилерії окупантів.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 8 вересня 2026 року
- особового складу — близько 1 499 390 (+1 410) осіб,
- танків — 12 332 од.,
- бойових броньованих машин — 25 285 (+1) од.,
- артилерійських систем — 49 341 (+30) од.,
- РСЗВ — 2 104 (+1) од.,
- засобів ППО — 1 612 (+3) од.,
- літаків — 441 од.,
- гелікоптерів — 355 од.,
- наземних робототехнічних комплексів — 2 521 (+5) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 504 309 (+1 592) од.,
- крилатих ракет — 5 070 од.,
- кораблів / катерів — 35 од.,
- підводних човнів — 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 145 478 (+452) од.,
- спеціальної техніки — 4 647 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 658-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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