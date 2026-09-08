Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 410 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та дві позиції артилерії окупантів.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 8 вересня 2026 року

особового складу — близько 1 499 390 (+1 410) осіб,

танків — 12 332 од.,

бойових броньованих машин — 25 285 (+1) од.,

артилерійських систем — 49 341 (+30) од.,

РСЗВ — 2 104 (+1) од.,

засобів ППО — 1 612 (+3) од.,

літаків — 441 од.,

гелікоптерів — 355 од.,

наземних робототехнічних комплексів — 2 521 (+5) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 504 309 (+1 592) од.,

крилатих ракет — 5 070 од.,

кораблів / катерів — 35 од.,

підводних човнів — 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 145 478 (+452) од.,

спеціальної техніки — 4 647 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 658-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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