Україні необхідні 300 ракет-перехоплювачів для систем Patriot із наявних запасів партнерів, 500 ракет класу “повітря – повітря”, здатних протидіяти крилатим ракетам, ПЗРК та $2 млрд на безпілотники.

Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України Рамштайн.

Україна озвучила нагальні потреби для посилення оборони

Євгеній Хмара повідомив, що за підтримки партнерів і за кошти кредиту Євросоюзу Україна укладає контракти приблизно на 1 тис. ракет для систем Patriot. Більшість з них будуть надані Україні в наступні роки.

Зараз дивляться

– Саме тому ми просимо вже сьогодні передати нам ракети з ваших запасів в обмін на майбутні вдосконалені ракети, які надійдуть за нашими контрактами, – сказав міністр.

Він наголосив, що Україна потребує постачання переносних зенітно-ракетних комплексів і ракет “повітря – повітря” для протидії реактивним Шахедам та крилатим ракетам.

За словами Хмари, десятки українських компаній розробляють дешевші засоби для перехоплення реактивних ударних безпілотників. Частину створених перехоплювачів уже випробовують у бойових умовах.

Міністр закликав партнерів у найкоротші строки ухвалити рішення щодо фінансування української оборони.

– В Анкарі було обіцяно виділити €70 млрд безпекової допомоги Україні на цей рік. Наразі ми бачимо, що партнери вже забезпечують €62 млрд, включно з двосторонньою допомогою та кредитом ЄС. Дякуємо за це. Отже, для виконання декларації необхідно знайти ще €8 млрд. Водночас хочу наголосити, що загальний дефіцит оборонного фінансування становить €23 млрд, або €27 млррд, – сказав Хмара.

Ці кошти, як зазначив міністр, дозволять фінансувати безпілотники та забезпечити їх стабільне постачання до кінця поточного року і на початку наступного.

– До 90% наших успіхів на полі бою забезпечують саме дрони, – зауважив він.

Хмара звернувся до партнерів із проханням ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб їхній результат уже взимку можна було відчути на полі бою.

Міністр наголосив, що відповідний рівень оборонної підтримки необхідно зберегти і у 2027 році.

– Наша відповідь – розумні технології та швидкість. Підтримка України – це не субсидія, це інвестиція. Ми пропонуємо взаємовигідне партнерство, – наголосив міністр.

Засідання Контактної групи проходить у віртуальному режимі. Зі вступними словами виступили генеральний секретар НАТО Марк Рютте, федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, державний секретар оборони Великої Британії Вес Стрітінг та заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі.

Вчора під час засідання у форматі Рамштайн Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у засобах протиповітряної та протиракетної оборони.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.