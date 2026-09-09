Ще у 2024 році набув чинності закон про мобілізацію, який запровадив деякі зміни.

У зв’язку з цим виникає питання, чи можна отримати права без військового квитка в Україні у 2026 році — про це читайте на Фактах ICTV.

Чи можна отримати права без військового квитка 2026

У головному сервісному центрі МВС пояснили, що після набуття чинності закону про мобілізацію послуги надаватимуться у звичному режимі. Тобто пакет документів, необхідний для отримання прав, залишається незмінним.

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Також юристи Безоплатної правової допомоги зауважили, що під час звернення до МВС чоловікам призовного віку, які хочуть отримати послуги, не потрібно пред’являти військово-облікові документи.

Отже, відповідь на поширене запитання, чи можна отримати права без військового квитка, – так, можна.

Які документи будуть необхідні у 2026 році

Для обміну посвідчення водія будуть необхідні такі документи:

паспорт або ID-картка; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН); наявне посвідчення водія.

Для перереєстрації авто фізичних осіб у сервісному центрі МВС необхідно підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина України (з позначкою про місце реєстрації) або ID-картку;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу людину (за потреби).

Зверніть увагу, що для отримання послуг, необхідно здійснити попередній запис. Зробити це можна онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

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