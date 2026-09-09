Під час працевлаштування військовозобов’язані чоловіки мають дотримуватися окремих правил, пов’язаних із військовим обліком.

Факти ICTV з’ясували, чи потрібно пред’являти військово-обліковий документ при влаштуванні на роботу та який документ зараз мають подавати чоловіки.

Чи можна влаштуватися на роботу без військового квитка в Україні

Відповідно до чинної редакції статті 24 Кодексу законів про працю України, людина, яка укладає трудовий договір, повинна надати документ, що посвідчує її особу, наприклад паспорт, трудову книжку (за наявності) або інформацію про трудову діяльність з Державного реєстру застрахованих осіб. У певних випадках, визначених законодавством, необхідно також пред’явити документи про освіту, медичну довідку, військово-обліковий документ та інші необхідні папери.

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Ця вимога була введена Законом України № 1357-IX від 30 березня 2021 року, який вносить зміни до деяких законодавчих актів щодо удосконалення виконання військового обов’язку та військового обліку.

Ця вимога тісно пов’язана з процедурою ведення військового обліку, встановленою постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року.

Для працевлаштування роботодавець зобов’язаний перевірити наявність у працівника:

Військового квитка (для громадян, які пройшли військову службу);

Тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (для громадян, які ще не проходили військову службу);

Документа, що підтверджує взяття на військовий облік (для жінок призовного віку).

Чи можна влаштуватися на роботу без військового квитка у 2026 році: що змінилося

Детально про це розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко. За її словами, правила перевірки військово-облікових документів під час працевлаштування змінилися через постанову № 812. Вона внесла зміни до Порядку №1487 і змінила правила перевірки військово-облікових документів під час прийняття на роботу.

Раніше під час працевлаштування можна було пред’явити військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Наразі роботодавець має перевіряти не лише наявність такого документа, а й відповідність зазначених у ньому даних інформації в реєстрі Оберіг.

За словами Дар’ї Тарасенко, відповідно до оновлених правил під час прийняття на роботу роботодавець має перевіряти військово-обліковий документ, сформований через державний вебпортал або застосунок Дія. Такий документ має бути сформований не раніше ніж за 72 години до дати прийняття на роботу.

Тобто тепер під час працевлаштування чоловіків роботодавці будуть вимагати електронний військово-обліковий документ.

Адвокатка звертає увагу на важливий нюанс. Постановою передбачена технічна можливість для роботодавця перевіряти інформацію в реєстрі Оберіг. Проте наразі такої можливості немає. Саме тому, за її словами, роботодавці вимагатимуть, щоб кандидат сам надав електронний військово-обліковий документ.

Це може бути електронний військово-обліковий документ із Резерв+, сформований у Дії, або військово-обліковий документ, отриманий у ТЦК за новою формою.

При цьому Дар’я Тарасенко зазначає, що сама норма не передбачає можливості відмовити людині у працевлаштуванні лише через те, що вона надала паперовий військово-обліковий документ, а не електронний.

Однак адвокатка очікує, що на практиці через відсутність у роботодавців технічної можливості перевіряти дані в Оберезі можуть виникати проблеми.

Таким чином, військово-обліковий документ при працевлаштуванні чоловіків потрібен, а на практиці роботодавці зараз орієнтуватимуться саме на його електронну форму, оскільки перевірити відповідність даних у реєстрі Оберіг самостійно вони наразі не можуть.

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