Російські війська вночі та вранці 9 вересня масовано атакували українські регіони.

У Миколаєві під ударом опинилися цивільна, транспортна та портова інфраструктура, у Києві безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок, а на Київщині атака охопила одразу кілька районів.

На Одещині російські дрони вдарили по міжнародному пункту пропуску Старокозаче, через що його роботу тимчасово зупинили.

Зараз дивляться

У Дніпрі після ударів виникли пожежі та були пошкоджені житлові будинки, а на Харківщині росіяни повторно атакували місце роботи рятувальників.

Тим часом у російському Новоросійську після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на мазутному терміналі.

Водночас Генштаб України повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення втрати росіян у війні перевищили 1,5 млн осіб.

Серед інших подій — нові пакети військової підтримки України за підсумками 36-го засідання у форматі Рамштайн.

Про ці та інші події ночі та ранку 9 вересня — читайте у дайджесті.

Атака на Миколаїв

Російські війська атакували Миколаїв із вечора 8 вересня, а вже вранці 9 вересня у місті знову пролунали вибухи. Під ударами опинилася низка цивільних та інфраструктурних об’єктів.

За даними міського голови Олександра Сєнкевича, внаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Ще четверо людей дістали поранення — чоловіки віком 74 та 66 років, 44-річна жінка та 15-річна дитина.

Пошкодження зафіксували на об’єктах транспортної та портової інфраструктури. Також постраждали торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажівки.

Один із вантажних автомобілів був повністю знищений.

За інформацією Суспільного, російські удари також припали по гіпермаркету Metro. Територія магазину після атаки була всипана уламками.

Вранці атака на місто продовжилася, у Миколаєві знову повідомляли про вибухи.

БпЛА влучив у багатоповерхівку в Києві

Зранку 9 вересня під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Києві. Повітряні сили перед цим попереджали про реактивний безпілотник безпосередньо над столицею.

Один із дронів влучив у 22-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі.

Удар припав на рівень 11-12-го поверхів. На 12-му поверсі виникла пожежа, також зафіксовано руйнування стін.

На місце прибули екстрені служби.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізували.

Масштаби пошкоджень продовжують уточнювати.

Масована атака на Київську область

У ніч та вранці 9 вересня російські безпілотники атакували одразу шість районів Київської області — Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський.

Одні з найбільших наслідків зафіксували у Білій Церкві. Там після удару БпЛА загорілося підприємство харчової промисловості.

Рятувальники працювали на місці протягом усієї ночі. Ліквідацію пожежі ускладнювали повторні повітряні тривоги та загроза нових атак.

Станом на ранок вогонь вдалося локалізувати, однак роботи тривали.

У Білоцерківському районі також пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.

Загалом по області зафіксовано пошкодження 31 об’єкта. Серед них — 11 приватних будинків, дві багатоповерхівки, п’ять виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі, а також 12 автомобілів.

Удар по пункту пропуску Старокозаче

У ніч проти 9 вересня російські ударні безпілотники атакували міжнародний автомобільний пункт пропуску Старокозаче в Одеській області.

Дрони влучили безпосередньо в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію. Після ударів виникли пожежі та руйнування.

За попередньою інформацією Одеської ОВА, двоє цивільних загинули, ще троє людей постраждали. У момент атаки вони перебували поблизу пункту пропуску.

Ще 16 людей рятувальники автобусами евакуювали на безпечну відстань.

Через наслідки удару оформлення громадян і транспортних засобів через Старокозаче тимчасово призупинили.

Українська сторона також повідомила про ситуацію Молдову. Громадян закликали враховувати закриття пункту пропуску під час планування поїздок.

Атаки на Дніпро та область

Понад 20 російських атак зафіксували протягом ночі у чотирьох районах Дніпропетровської області. Основним засобом ударів були безпілотники.

У Дніпрі після атаки загорілися склад із будівельними матеріалами та приватний житловий будинок.

Пошкоджені понад десять приватних осель та щонайменше одна багатоповерхівка. Під завалами одного з будинків опинилися люди, яких згодом дістали рятувальники.

Поранення дістали троє людей, серед них 15-річний хлопець. Він не потребував госпіталізації, водночас 52-річну жінку та 51-річного чоловіка доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині росіяни атакували Нікополь, Марганецьку та Томаківську громади. Пошкоджені підприємство, багатоповерховий будинок та автомобілі.

У Криворізькому районі удар припав по Зеленодольській громаді, де постраждала інфраструктура.

На Синельниківщині атакували районний центр. Там пошкоджено підприємство.

Повторний удар по рятувальниках на Харківщині

У селищі Золочів Богодухівського району російські безпілотники атакували складську будівлю. Внаслідок удару сталися руйнування та виникла пожежа.

Коли на місце прибув підрозділ ДСНС, російські війська завдали повторних ударів.

Унаслідок повторної атаки пошкоджені дві пожежні автоцистерни та частково автомобіль медичного розрахунку ДСНС.

Самі рятувальники не постраждали, оскільки на момент повторного удару перебували в укритті.

Пожежа на мазутному терміналі у Новоросійську

У ніч проти 9 вересня безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи, роботу російської ППО та масштабні пожежі. Згодом у мережі з’явилися кадри зі стовпами густого темного диму.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив про займання на території кількох підприємств і поблизу житлового будинку. Російська влада традиційно пов’язала наслідки з падінням уламків дронів.

Водночас OSINT-аналітики ASTRA за відео очевидців встановили, що одна з масштабних пожеж виникла на території Новоросійського мазутного термінала.

За даними Dnipro Osint, удар припав по портовому комплексу, а щонайменше один резервуар термінала був пошкоджений.

Російська місцева влада попередньо заявляла про відсутність постраждалих.

Українська сторона офіційно про ураження об’єктів у Новоросійську станом на ранок не повідомляла.

Нові пакети допомоги Україні за підсумками Рамштайну

Після 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України дев’ять країн оголосили про нові внески або продовження військової підтримки Києва.

Один із ключових акцентів — посилення української протиповітряної оборони.

Німеччина оголосила про нові поставки ракет-перехоплювачів для систем Patriot та літаків F-16, а також закупівлю безпілотників.

Велика Британія спрямує £100 млн на придбання американського озброєння через програму PURL. До кінця року Лондон також планує передати Україні ще 95 тис. дронів та десятки тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності, профінансованих партнерами.

Нідерланди виділять $300 млн на проєкт Лінія дронів та передадуть 300 ракет для боротьби з безпілотниками. Норвегія підтвердила пакет на $200 млн для закупівлі ракет Patriot.

Іспанія оголосила про €2 млн на пальне, а також передачу ракет для систем ППО та артилерійських боєприпасів. Польща готує пакет на €50 млн, до якого увійдуть і засоби протиповітряної оборони.

Литва виділить $10 млн на PURL, а Швеція оголосила пакет на $28 млн, половину якого також спрямують на цю програму.

Естонія заявила, що у 2027 році продовжить підтримувати Україну на рівні щонайменше 0,25% свого ВВП.

Під час засідання українська сторона також уперше представила міжнародним партнерам План війни, за яким діють Сили оборони. Його зміст наразі не розголошують.

Втрати російської армії перевищили 1,5 млн осіб

Станом на 9 вересня 2026 року загальні бойові втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,5 млн осіб убитими та пораненими. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі наголосили, що йдеться про найбільші втрати російської армії в одній війні з часів Другої світової.

За підрахунками українського командування, цей показник перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття.

У Генштабі також порівняли нинішні втрати РФ з попередніми війнами: вони приблизно у 100 разів більші за втрати СРСР в Афганістані за десять років та у 125 разів перевищують офіційно визнані втрати Росії у Першій та Другій чеченських війнах.

У повідомленні наголосили, що за цією статистикою стоїть щоденна робота Сил оборони України, які продовжують протистояти російській агресії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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