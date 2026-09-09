Загалом від початку цієї доби відбулося 205 бойових зіткнень.

Агресор здійснив один ракетний удар та 52 авіаційні удари із застосуванням 186 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5 876 дронів-камікадзе та здійснив 1 873 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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