Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 9 вересня 2026 – ситуація на фронті
Загалом від початку цієї доби відбулося 205 бойових зіткнень.
Агресор здійснив один ракетний удар та 52 авіаційні удари із застосуванням 186 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5 876 дронів-камікадзе та здійснив 1 873 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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