У середу, 9 вересня, на засіданні Ради оборони Київської області ухвалили низку важливих рішень щодо безпеки та життєдіяльності регіону.

Головне з них — зміна тривалості комендантської години на Київщині та її повна синхронізація з Києвом.

Про нові правила повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Комендантську годину у Київській області скоротять з 10 вересня

Як повідомив Тимур Ткаченко, з 10 вересня комендантська година на території Київської області діятиме з 01:00 до 05:00.

За словами очільника КОВА, таке рішення ухвалено для зручності жителів області, які щодня працюють у Києві та повертаються додому увечері, зокрема під час затяжних повітряних тривог.

— Синхронізуємо її з Києвом, щоб жителі області, які працюють у столиці, мали більше часу дістатися додому, зокрема після затяжних повітряних тривог, — повідомив Ткаченко.

Окрім зміни комендантської години в Київській області, Рада оборони області затвердила додаткові безпекові заходи.

Зокрема, на АЗС мають забезпечити безперебійну роботу систем оповіщення про небезпеку, наявність резервного живлення, пожежну безпеку, а також вільний проїзд для авто екстрених служб і чітку навігацію до найближчих укриттів.

Також КОВА спільно з місцевими громадами та Укрзалізницею розпочинає роботу над встановленням мобільних захисних споруд на залізничних станціях та зупинкових платформах по всій області.

Тимур Ткаченко наголосив, що це лише частина ухвалених рішень і робота з посилення захисту цивільного населення триватиме на постійній основі.

Як відомо, у Києві також скорочують тривалість комендантської години з 00:00 четверга, 10 вересня. Вона триватиме з 01:00 до 05:00 ранку.

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