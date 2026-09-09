Літак із президентом України Володимиром Зеленським на борту ледь не потрапив під атаку безпілотника під час вильоту з Молдови до Норвегії у вівторок, 8 вересня.

Про це прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере розповів в ефірі суспільного мовника NRK, передає Reuters.

Літак Зеленського ледь не збив дрон

– У його літак майже влучив дрон, коли він збирався вилетіти з Молдови. Це реальність, з якою він стикається, – сказав Стере.

Норвезький прем’єр не уточнив, звідки отримав цю інформацію. Він не повідомив і про те, на якій відстані від літака Зеленського перебував безпілотник.

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Нагадаємо, ввечері 8 вересня президент України прибув до Норвегії, де мав взяти участь у церемонії прощання з королем Гаральдом V.

У середу Зеленський разом з іншими світовими лідерами взяв участь у церемонії, що відбулася в центрі Осло.

Під час перебування в Норвегії Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере та представниками оборонних компаній союзників.

Сторони обговорили антибалістичну українську програму FREYJA, потреби Києва в Patriot, українську ППО та підготовку до зими.

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