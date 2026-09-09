Літак Зеленського мало не збив дрон дорогою з Молдови до Осло – прем’єр Норвегії
- Літак Володимира Зеленського ледь не потрапив під атаку дрона під час вильоту з Молдови до Норвегії 8 вересня.
- Норвезький прем’єр не уточнив джерело інформації та відстань між дроном і літаком Зеленського.
Літак із президентом України Володимиром Зеленським на борту ледь не потрапив під атаку безпілотника під час вильоту з Молдови до Норвегії у вівторок, 8 вересня.
Про це прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере розповів в ефірі суспільного мовника NRK, передає Reuters.
Літак Зеленського ледь не збив дрон
– У його літак майже влучив дрон, коли він збирався вилетіти з Молдови. Це реальність, з якою він стикається, – сказав Стере.
Норвезький прем’єр не уточнив, звідки отримав цю інформацію. Він не повідомив і про те, на якій відстані від літака Зеленського перебував безпілотник.
Нагадаємо, ввечері 8 вересня президент України прибув до Норвегії, де мав взяти участь у церемонії прощання з королем Гаральдом V.
У середу Зеленський разом з іншими світовими лідерами взяв участь у церемонії, що відбулася в центрі Осло.
Під час перебування в Норвегії Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере та представниками оборонних компаній союзників.
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