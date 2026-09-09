Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели зустріч із керівниками оборонних компаній країн-партнерів. Головною темою стала реалізація антибалістичної програми Freyja.

Зустріч Зеленського та Стере: що відомо

Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере обговорили реалізацію антибалістичної програми Freyja.

За словами Зеленського, програма має забезпечити інтегрований захист Європи від повітряних загроз завдяки співпраці України та низки європейських держав.

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До ініціативи залучені Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія.

У зустрічі також взяли участь представники оборонних компаній FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener і Leonardo.

Під час переговорів сторони визначили подальші кроки як на рівні політичного керівництва та урядів, так і на рівні виробників і розробників.

Зеленський заявив, що партнери розраховують найближчим часом отримати перші практичні результати реалізації програми Freyja.

Президент подякував Норвегії за організацію зустрічі, а партнерам — за готовність до спільної роботи, наголосивши, що захист європейського неба є спільним завданням.

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