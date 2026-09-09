Перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко звільнилася з посади та з органів прокуратури.

Марія Вдовиченко звільнилася з органів прокуратури

Марія Вдовиченко подала заяву на звільнення, відповідний наказ було підписано.

Про це повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на пресслужбу ОГП.

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– Вчора був її останній робочий день, – додав співрозмовник УП.

Вона обіймала посаду першої заступниці генерального прокурора та фігурує у розслідуванні антикорупційних органів.

Нагадаємо, що 4 вересня стало відомо, що НАБУ та САП проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Це відбулось у межах операції Карфаген.

Після цього суд вже арештував двох головних фігурантів справи Сергія Кропиву та його водія Сергія Куцого. Також Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід 24-річній Єлизаветі Івахненко, яка фігурує у справі НАБУ та САП Карфаген під кодовим ім’ям Муза.

8 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

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