Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко звільнилася з прокуратури – ЗМІ
Перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко звільнилася з посади та з органів прокуратури.
Марія Вдовиченко звільнилася з органів прокуратури
Марія Вдовиченко подала заяву на звільнення, відповідний наказ було підписано.
Про це повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на пресслужбу ОГП.
– Вчора був її останній робочий день, – додав співрозмовник УП.
Вона обіймала посаду першої заступниці генерального прокурора та фігурує у розслідуванні антикорупційних органів.
Нагадаємо, що 4 вересня стало відомо, що НАБУ та САП проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Це відбулось у межах операції Карфаген.
Після цього суд вже арештував двох головних фігурантів справи Сергія Кропиву та його водія Сергія Куцого. Також Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід 24-річній Єлизаветі Івахненко, яка фігурує у справі НАБУ та САП Карфаген під кодовим ім’ям Муза.
8 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.