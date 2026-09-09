Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Кропивницькому агента ФСБ РФ.

Він збирав координати пально-енергетичної інфраструктури для підготовки комбінованих ракетно-дронових ударів.

Удари по Кропивницькому коригував безробітний: що відомо

За даними слідства, під час спецоперації із затримання у зловмисника виявили два мисливські ножі. Зрадник постійно носив їх із собою, розраховуючи застосувати проти правоохоронців у разі викриття.

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Фігуранта затримали безпосередньо біля потенційної “цілі” — місцевого інфраструктурного об’єкта, зовнішній периметр якого він знімав на камеру смартфона для передачі кураторам у режимі реального часу.

Відомо, що ворожим агентом виявився місцевий безробітний, якого російська спецслужба вербувала через Telegram-канали із пропозиціями “легкого заробітку”.

Для збору розвідданих коригувальник пересувався Кропивницьким та прилеглими районами на таксі або велосипеді, приховано фотографуючи критичні та логістичні об’єкти.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зрадник перебуває під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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