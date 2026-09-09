За підсумками 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн партнери оголосили нові пакети військової підтримки.

Про це повідомило Міністерство оборони України за результатами засідання у форматі Рамштайн.

Рамштайн-36: яку допомогу отримає Україна

Одним із головних напрямів нової допомоги стане посилення української протиповітряної оборони.

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Зокрема, Німеччина оголосила про нові поставки ракет-перехоплювачів для систем Patriot та літаків F-16, а також закупівлю безпілотників.

Велика Британія виділить £100 млн на закупівлю американського озброєння через програму PURL. До кінця року країна також планує передати Україні додаткові 95 тис. дронів та десятки тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності, профінансованих іншими державами.

Нідерланди спрямують $300 млн на проєкт Лінія дронів та передадуть 300 ракет для протидії безпілотникам.

Норвегія підтвердила оголошений раніше пакет на $200 млн для закупівлі ракет Patriot.

Іспанія виділить €2 млн на пальне через Агенцію НАТО з підтримки та постачання, а також передасть ракети для систем ППО та артилерійські боєприпаси.

Польща готує новий пакет військової допомоги на €50 млн, до якого, зокрема, увійдуть засоби протиповітряної оборони.

Литва виділить $10 млн на програму PURL, а Швеція оголосила пакет підтримки на $28 млн, половина якого — $14 млн — також буде спрямована на PURL.

Естонія заявила, що продовжить військову підтримку України у 2027 році на рівні щонайменше 0,25% свого ВВП.

Під час 36-го Рамштайну міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий також уперше представили міжнародним партнерам План війни, за яким діють Сили оборони України.

Однак його деталі наразі не розголошують.

Напередодні під час засідання Хмара озвучив нагальні потреби української армії. Україна просить партнерів надати 300 ракет-перехоплювачів для Patriot із наявних запасів, 500 ракет класу повітря – повітря, переносні зенітно-ракетні комплекси та $2 млрд на безпілотники.

За словами міністра, за підтримки партнерів та коштом кредиту Євросоюзу Україна вже укладає контракти приблизно на тисячу ракет для Patriot, однак більшість із них надійдуть у наступні роки.

Саме тому Київ запропонував партнерам передати ракети зі своїх запасів зараз в обмін на майбутні поставки вдосконалених ракет.

Нагадаємо, що 36-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося у віртуальному форматі.

Зі вступними словами виступили генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, державний секретар оборони Великої Британії Вес Стрітінг та заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі.

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