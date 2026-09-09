Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував черговий російський обстріл України.

Сибіга про масований обстріл України 9 вересня: що відомо

Росія розширює географію та збільшує частоту атак, коли бачить, що повторні удари мають надто мало наслідків. Таким чином, країна-агресор перевіряє, як далеко може зайти, заявив Андрій Сибіга.

– Світ не може бездіяльно спостерігати за тим, як Росія перетворює українців на мішені для своїх атак. Росія має увійти в цю зиму, знаючи, що захист українського неба стає дедалі надійнішим, що ракети та безпілотники, які вона виробляє, дедалі частіше перехоплюватимуться, а галузі, технології, доходи та ланцюги постачання, які забезпечують її атаки, зазнаватимуть перебоїв і дедалі більшої ціни за їхню підтримку, – повідомив він.

Він наголосив, що це вимагає рішень уже зараз: додаткових систем протиповітряної оборони та перехоплювачів, особливо для протидії балістичним ракетам, а також більшої кількості ракет для F-16 та додаткових літаків для посилення наших спроможностей із захисту українського неба.

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Водночас Сибіга зауважив на важливості запровадження жорсткіших санкцій проти російського військово-промислового комплексу та мереж обходу санкцій і значно сильнішого тиску на Москву.

– Закриття неба України більше не є питанням реагування на окремі російські атаки. Йдеться про те, щоб позбавити Росію впевненості в тому, що вона може продовжувати цей терор безкінечно і при цьому платити прийнятну ціну за це. Чим довше Москва бачить нерішучість, тим більше вона намагатиметься випробовувати межі дозволеного. Наше завдання – змінити цей розрахунок, – додав він.

Нагадаємо, що Росія атакувала Україну протягом усієї ночі, спрямовуючи ракети та безпілотники проти міст і громад по всій країні. Атаки продовжилися і вранці.

У Києві російський дрон влучив у багатоквартирний будинок, внаслідок чого поранено чотирьох людей. В Одеській області Росія атакувала міжнародний пункт пропуску “Старокозаче” на кордоні з Молдовою, внаслідок чого двоє людей загинули, троє отримали поранення, а роботу пункту пропуску було призупинено.

Ліквідація наслідків ударів РФ також триває у Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Житомирській та Київській областях.

Джерело : МЗС

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