Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк на чолі делегації народних депутаток України зустрілася з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

– Ми використали цю зустріч, щоби відверто поговорити з пані Президенткою Європарламенту про конкретні та нагальні потреби України, — повідомила віцеспікерка.

Олена Кондратюк передала Роберті Мецолі пропозиції делегації Верховної Ради

Під час зустрічі Олена Кондратюк передала Роберті Мецолі пропозиції парламентської делегації, яка здійснює візит до Брюсселя в межах Women Empowerment Programme — програми жіночого політичного лідерства від Європейського парламенту для українських депутаток.

Зокрема:

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1. Гарантувати щонайменше €100 млрд для підтримки України в бюджеті ЄС на 2028-2034 роки.

– Європейська комісія запропонувала передбачити для України окремий резерв обсягом до €100 млрд. Просимо підтримати закріплення в остаточному бюджеті ЄС €100 млрд як гарантованого мінімального обсягу фінансування України на 2028–2034 роки. Просимо також підтримати виділення достатніх і довгострокових ресурсів ЄС для посилення протиповітряної оборони України, — підкреслила віцеспікерка Олена Кондратюк.

2. Надати українським депутатам статус спостерігачів у Європейському парламенті та відкрити Представництво Верховної Ради при Європарламенті.

– Пропонуємо розглянути можливість надання народним депутатам України статусу спостерігачів у Європейському парламенті як одного з практичних кроків поступової інтеграції України до ЄС ще до набуття повноправного членства. Також пропонуємо відкрити Представництво Верховної Ради України при Європейському парламенті, яке забезпечить постійну робочу взаємодію між двома парламентами, — зазначила віцеспікерка.

3. Створити в Європейському парламенті спеціальний комітет із санкцій.

– Пропонуємо створити спеціальний комітет, який зосередиться на протидії обходу санкцій проти росії та уніфікації їх застосування в державах ЄС. Йдеться, з одного боку, про закриття лазівок, через які росія продовжує отримувати технології та ресурси для війни, а з іншого — про узгодження санкційних списків, критеріїв та практики застосування санкцій у країнах ЄС. Зокрема, важливо уніфікувати санкції щодо осіб та організацій, причетних до депортації, примусового переміщення, індоктринації та мілітаризації українських дітей, — наголосила Олена Кондратюк.

4. Забезпечити стабільне фінансування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

– Просимо підтримати окреме, гарантоване та багаторічне фінансування внеску ЄС до Спеціального трибуналу, щоб його робота не залежала від щорічних добровільних рішень, — пояснила Віцеспікерка.

5. Провести в Європейському парламенті окремі дебати щодо українських дітей.

– Просимо ініціювати дебати Європейського парламенту з подальшим ухваленням відповідної резолюції щодо злочинів індоктринації та мілітаризації депортованих, незаконно переміщених українських дітей та дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, спираючись на актуальні міжнародні звіти та задокументовані докази цих злочинів, — наголосила Олена Кондратюк.

Заступниця Голови Верховної Ради також висловила щиру вдячність президентці Європарламенту Роберті Мецолі за незмінну солідарність та підтримку України.

– Наші розмови завжди відверті та предметні. Підтримка України має перестати бути набором надзвичайних рішень і стати довгостроковою політикою Європейського Союзу», — переконана Олена Кондратюк.

До складу багатопартійної делегації Верховної Ради України, яка перебуває з візитом у Європарламенті, також входять народні депутатки Марія Іонова, Аліна Загоруйко, Оксана Дмитрієва, Юлія Овчиннікова, Галина Михайлюк, Тетяна Скрипка, Ірина Геращенко, Ірина Фріз, Юлія Сірко, Лариса Білозір, Олена Копанчук.

Джерело : Верховна Рада

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