У ніч проти 9 вересня Сили оборони України завдали комплексного удару по військово-морській базі РФ у Новоросійську Краснодарського краю. Серед уражених цілей — російський фрегат Адмірал Ессен, який є носієм крилатих ракет Калібр.

Про результати операції повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Ураження Адмірала Ессена

Удар по військовій інфраструктурі Новоросійська провели оператори Департаменту активних дій ГУР спільно з іншими складовими Сил оборони України.

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Після удару по фрегату проєкту 11356 Адмірал Ессен на палубній надбудові корабля спалахнула пожежа.

За даними ГУР, Адмірал Ессен належить до російських ракетоносіїв, які можуть застосовувати крилаті ракети Калібр для ударів по території України.

Крім фрегата, атаковано й інші військові об’єкти та плавзасоби в районі бази. СБУ підтвердила ураження військово-морської бази Новоросійськ, об’єктів військової гавані та низки кораблів Чорноморського флоту РФ, серед яких є носії Калібрів. На території бази та мазутного термінала також фіксуються пожежі.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про вибухи в районах базування російських кораблів. Ступінь пошкоджень уражених цілей наразі уточнюється.

Що ще уразили в районі Новоросійська

За інформацією СБУ, Сили оборони також завдали ударів по об’єктах зберігання мазуту та інфраструктурі термінала Шесхаріс, який використовується для відвантаження нафти.

Окремо командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомляв, що внаслідок нічного удару російська військово-морська база втратила низку військових плавзасобів, зокрема ракетоносії.

У районі Анапи Сили оборони уразили російський палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8, а біля Геленджика — дві радіолокаційні станції.

Нагадаємо, що у серпні 2026 року Сили оборони вже атакували російські фрегати Адмірал Ессен та Адмірал Макаров, а також патрульний корабель Васілій Биков.

Фото: ГУР

Джерело : ГУР

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