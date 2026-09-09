Терор може вийти за межі України: Зеленський про атаки РФ на Суми, Київ і Миколаїв
У різних областях України тривають роботи з ліквідації наслідків російських атак безпілотниками.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
Зеленський про наслідки атак РФ 9 вересня
За словами глави держави, у Сумах російський безпілотник влучив поблизу торговельно-розважального центру. Наразі відомо про двох загиблих і 14 постраждалих.
У Києві російський удар по дев’ятиповерховому будинку призвів до загибелі однієї людини. Ще семеро людей дістали травми, серед них двоє дітей.
Миколаїв російські війська масовано атакували з ночі та протягом ранку. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще семеро були поранені.
Зеленський висловив співчуття родинам і близьким загиблих.
Президент закликав міжнародних партнерів зосередити увагу на діях, спрямованих на деескалацію та припинення вбивств.
Він зазначив, що Україна обговорювала це питання з командою президента США та представниками Європи.
За словами Зеленського, продовження війни становить загрозу не тільки для України. Терористичні методи та засоби тиску, які Росія використовує проти України, можуть бути застосовані й щодо інших держав.
– Якщо ця російська війна триватиме й далі, усі теракти і терористичні тактики, які Росія відпрацьовує в Україні й від яких ми шукаємо і будуємо захист, можуть стати засобами такого ж тиску і на інші держави. Все це не про одну країну. Терор – це завжди загроза для багатьох, і протидіяти цьому треба спільно. Дякую всім, хто справді допомагає захищати життя, – зазначив президент.
Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, використавши балістичні ракети Іскандер-М, S8000 Бандероль та ударні і безпілотники інших типів.
Повітряний напад здійснювався з російських Орла та Курська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.
Влучання ракет і ударних БпЛА зафіксували на 23 локаціях, ще на чотирьох місцях впали уламки збитих цілей.