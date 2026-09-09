Відключення світла в Україні 10 вересня: в Укренерго розповіли, чи плануються
В Україні 10 вересня заходи обмеження споживання не плануються.
Відключення світла в Україні 10 вересня не прогнозуються
Як повідомили в Укренерго, у четвер застосування заходів обмеження споживання не планується.
Водночас у компанії просять користуватися потужними електроприладами у денний час – з 10.00 до 15.00.
– Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18.00 до 22.00, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вранці Укренерго повідомляло, що споживання електроенергії збільшилось – станом на 09:30, воно було на 1,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.
Водночас повідомляється, що вчора, 8 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у понеділок, 7 вересня.
Водночас у компанії повідомили про наслідки російських обстрілів – були зафіксовані нові знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській та Київській областях.