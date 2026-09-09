В Україні 10 вересня заходи обмеження споживання не плануються.

Відключення світла в Україні 10 вересня не прогнозуються

Як повідомили в Укренерго, у четвер застосування заходів обмеження споживання не планується.

Водночас у компанії просять користуватися потужними електроприладами у денний час – з 10.00 до 15.00.

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– Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18.00 до 22.00, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці Укренерго повідомляло, що споживання електроенергії збільшилось – станом на 09:30, воно було на 1,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.

Водночас повідомляється, що вчора, 8 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у понеділок, 7 вересня.

Водночас у компанії повідомили про наслідки російських обстрілів – були зафіксовані нові знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській та Київській областях.

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