Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 480 російських окупантів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські втрати серед особового складу перевищили 1,5 млн осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 9 вересня 2026 року

  • особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб;
  • танків – 12 338 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 25 290 (+5) од;
  • артилерійських систем – 49 383 (+42) од;
  • РСЗВ – 2 105 (+1) од;
  • засобів ППО – 1 613 (+1) од;
  • літаків – 441 (+0) од;
  • гелікоптерів – 355 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 534 (+13) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 506 188 (+1 879) од;
  • крилатих ракет – 5 103 (+33) од;
  • кораблів/катерів – 35 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 146 008 (+530) од;
  • спеціальної техніки – 4 650 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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