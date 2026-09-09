Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 480 російських окупантів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські втрати серед особового складу перевищили 1,5 млн осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 9 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб;

танків – 12 338 (+6) од;

бойових броньованих машин – 25 290 (+5) од;

артилерійських систем – 49 383 (+42) од;

РСЗВ – 2 105 (+1) од;

засобів ППО – 1 613 (+1) од;

літаків – 441 (+0) од;

гелікоптерів – 355 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 534 (+13) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 506 188 (+1 879) од;

крилатих ракет – 5 103 (+33) од;

кораблів/катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 146 008 (+530) од;

спеціальної техніки – 4 650 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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