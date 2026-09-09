Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 9 вересня перевищили 1,5 млн окупантів – Генштаб ЗСУ
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 480 російських окупантів.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські втрати серед особового складу перевищили 1,5 млн осіб.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 9 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб;
- танків – 12 338 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 25 290 (+5) од;
- артилерійських систем – 49 383 (+42) од;
- РСЗВ – 2 105 (+1) од;
- засобів ППО – 1 613 (+1) од;
- літаків – 441 (+0) од;
- гелікоптерів – 355 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 534 (+13) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 506 188 (+1 879) од;
- крилатих ракет – 5 103 (+33) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 146 008 (+530) од;
- спеціальної техніки – 4 650 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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