З початком нового навчального року знову виникає питання, чи можуть студенти виїжджати з України під час воєнного стану.

Чи може студент виїхати за кордон у 2026 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Виїзд студентів за кордон у 2026: що залежить від віку

Для чоловіків ключовим є не лише статус студента, а й вік. Право на перетин кордону для чоловіків від 18 до 22 років включно передбачене пунктом 2-19 постанови Кабміну №57. У цій нормі йдеться саме про вікову категорію 18-22 роки.

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Тобто чоловік може навчатися в українському чи іноземному закладі освіти, мати або не мати студентську відстрочку, але до досягнення 23 років він має право на виїзд.

Після 23 років ситуація змінюється. Для чоловіка-студента сама наявність відстрочки за навчанням уже не є підставою для виїзду. Так, мобілізувати до закінчення відстрочки його не можуть, але і виїхати за кордон він не має права.

Чи дає студентська відстрочка право на виїзд у 2026 році

Відстрочка для студентів передбачена статтею 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, право на неї мають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий.

Але ця норма регулює саме відстрочку від мобілізації, а не дозвіл на перетин державного кордону.

Адвокат Владислав Дерій пояснює, що виїзд студентів з України у 2026 році регулюється окремо Правилами, затвердженими постановою №57.

— Відстрочка, оформлена через навчання, сама по собі не дає права виїхати з України. Тому для чоловіка, якому вже виповнилося 23 роки, одного студентського квитка чи відстрочки за статтею 23 недостатньо, — розповів адвокат.

Що кажуть адвокати про виїзд студентів з України у 2026 році

Адвокат Вадим Гречківський також звертає увагу саме на вікову межу. Він зазначає, що для студентів-чоловіків старше 23 років немає окремої норми, яка дозволяла б перетинати кордон лише через навчання або наявність відстрочки.

Це означає практичну проблему для тих, хто навчається за кордоном. Наприклад, хлопець міг виїхати до іноземного університету у 20 або 22 роки.

Якщо після цього він повернувся в Україну, а потім йому виповнилося 23 роки, то продовжити навчання за кордоном лише на підставі статусу студента він уже не зможе. Для виїзду потрібна інша законна підстава, передбачена Правилами №57.

Чи може студент виїхати за кордон у 2026 році після 23 років

Отже, до 23 років вікова норма дозволяє виїзд, а після досягнення 23 років студентський статус сам по собі такого права не створює.

Окремо можуть діяти інші підстави для перетину кордону — наприклад, пов’язані з інвалідністю, сімейними обставинами, супроводом особи, яка потребує допомоги, службовими чи іншими передбаченими законодавством підставами.

Яким студентам можна виїхати за кордон у 2026 році

У 2026 році за кордон можуть виїжджати дівчата студентки незалежно від віку, адже для жінок немає такої вікової межі, як для чоловіків.

Чоловіки-студенти від 23 років можуть виїхати не через сам факт навчання, а якщо мають іншу передбачену Правилами №57 підставу.

Хто зі студентів може виїхати за кордон у 2026 році:

люди з інвалідністю;

студенти-чоловіки віком 18-22 роки;

чоловіки, які супроводжують людину з інвалідністю у випадках, визначених Правилами №57;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

чоловіки, які самостійно виховують дитину;

Тобто 23-річний студент без додаткової підстави, передбаченої постановою №57, лише завдяки навчанню виїхати не може. А студентка може виїжджати незалежно від віку, якщо на неї не поширюється окреме обмеження.

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