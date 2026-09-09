Існує чимало захворювань, що впливають на рішення військово-лікарської комісії щодо придатності громадянина до військової служби. Серед них є як тяжкі хронічні патології, так і, на перший погляд, незначні порушення опорно-рухового апарату. Одним із таких поширених діагнозів є плоскостопість.

Факти ICTV дізнавалися в адвоката юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко, чи беруть в армію з плоскостопістю.

Чи беруть із плоскостопістю в армію

За словами адвоката, сама по собі плоскостопість не є підставою для звільнення від служби в армії під час дії воєнного стану. Раніше, до введення воєнного стану, призовників, які мали такий діагноз, справді не брали до армії. Але зараз воєнний стан, тож ситуація змінилася.

Зараз дивляться

У наказі № 402 Міністерства оборони України є перелік хвороб, відповідно до яких визначається придатність або непридатність, і саме цим наказом керуються лікарі ВЛК. Адвокат зазначає, що є градуювання цієї хвороби.

– Отже, якщо ми говоримо про плоскостопість першого або другого ступеня, то це вважається функціональною нормою, і вона не є підставою для звільнення від служби в армії, – зазначила адвокат.

У наказі 402 зазначено, якщо ж особа має плоскостопість другого ступеня з остеоартрозом у суглобах стопи, то вона визнається придатною. Також придатними до військової служби під час дії воєнного стану є особи, які мають плоскостопість першого та другого ступенів без явищ артрозу у суглобах стопи. Придатними до військової служби є особи, які мають поздовжню плоскостопість на кожній зі стоп.

– Проте якщо це плоскостопість третього ступеня, деформація стопи та артроз, це може бути підставою для обмеженої придатності або непридатності. Але для цього необхідно мати висновок ортопеда та підтвердження рентгенівськими знімками, – зазначила адвокат.

У статті 62 наказу 402 вказано, що до пункту б, тобто придатних до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, належать особи, якщо вони мають такі діагнози:

плоскостопість третього ступеня;

відсутність переднього та середнього відділу стопи;

відсутність зведення або нерухомість усіх пальців на рівні основних фаланг на обох стопах з їх кігтистою або молоточкоподібною деформацією;

також посттравматична деформація кінцівок стопи (зокрема п’яткової кістки) зі зменшенням кута Белера більше 10° з артрозом у суглобах передплесна.

З якою плоскостопістю не беруть в армію

– Також є поняття плоскостопості четвертого ступеня – це тяжка деформація, і з нею можуть визнати непридатним до військової служби. Для цього також потрібен висновок лікаря-ортопеда та рентгенографія, – зазначила адвокат.

Відповідно до статті 62 Розкладу хвороб наказу Міністерства оборони України № 402, непридатними до військової служби визнаються особи, які мають один із діагнозів:

кінська;

п’яткова;

варусна;

порожниста стопа;

інші необоротні різко виражені викривлення стоп, що роблять неможливим користування стандартним взуттям;

вкорочення (зокрема відносне) верхньої кінцівки більш ніж на 8 см або нижньої кінцівки більш ніж на 5 см.

Щоб відповісти на питання, з якою плоскостопістю не беруть в армію, треба орієнтуватися на висновок ВЛК. За словами адвоката, саме лікар ВЛК видає документ з постановою, в якій вказано про придатність або непридатність до проходження служби.

– Відповідно до мого досвіду, зараз ВЛК ставиться дещо скептично до висновків лікарів-ортопедів. І зазначають, що якщо “по-старому” був обмежено придатним, то зараз придатний для проходження служби за винятком деякого роду військ. Отже, гарантувати, що плоскостопість – це стовідсоткове звільнення від військової служби, однозначно не можна, – підсумувала адвокат.

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