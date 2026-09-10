Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали історичну угоду про 100-річне партнерство між країнами. Декларація передбачає наміри підняти двосторонні відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства.

Про це йдеться на сайті уряду Канади та підтвердив Зеленський.

Угода між Україною та Канадою

Зеленський та Карні підтвердили, що безпека України є невіддільною частиною євроатлантичної безпеки.

Зараз дивляться

Вони звернули увагу, що важливо продовжувати українські реформи на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

В уряді Канади зазначають, що продовжать забезпечувати найнагальніші військові потреби України та підтримувати операцію Unifier, яку подовжили до 2029 року.

— Канада продовжить посилювати Збройні сили України, приділяючи особливу увагу нагальним потребам у засобах ППО та перехоплювачах, продовжуючи надавати навчання, військове обладнання, боєприпаси та іншу важливу військову підтримку, — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Україна та Канада створять довгострокове оборонно-промислове партнерство для спільного виробництва безпілотних систем, засобів протидії безпілотникам, засобів електронного придушення та боєприпасів.

Крім цього, дві країни планують розшити торгівлю та інвестиції, а також співпрацю у сфері енергетичної безпеки, важливих корисних копалин, кібербезпеки та інших технологічних напрямів.

Канада планує нарощувати економічний тиск на Росію та разом із країнами Групи семи (G7) шукатиме шляхи для передавання Україні повної вартості заморожених російських суверенних активів.

Також Оттава та Київ працюють над укладанням всеосяжної Угоди про стратегічне партнерство, яка охоплюватиме три ключові напрями: оборонні інновації, економічне відновлення та міжлюдські зв’язки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.