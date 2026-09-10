У ніч проти 10 вересня російські Сочі та Махачкала зазнали атаки безпілотників. Унаслідок ударів повідомляється про пожежі та пошкодження інфраструктури.

Атака на Сочі

Як пишуть OSINT-ресурси та російські Telegram-канали, увечері 9 вересня, приблизно після 21:50, у соцмережах почали з’являтися відео з вибухами, пожежами та роботою російської ППО в районі Сочі.

Місцеві канали повідомляли про атаку безпілотників і безекіпажних катерів. Точні наслідки наразі невідомі.

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В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що внаслідок атаки безекіпажних катерів на набережній Сочі виникла пожежа.

Через повітряну небезпеку також достроково завершили концерт російської співачки Тетяни Буланової у концертному залі Фестивальний. Вона публічно підтримує війну РФ проти України.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зранку заявив, що в Сочі перебуває значна кількість представників російської еліти. За його словами, атака демонструє нездатність російської влади гарантувати їм безпеку.

У Махачкалі пошкоджено порт

Близько 04:00 безпілотники атакували Махачкалу в російському Дагестані.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу ППО. У районі порту спостерігалося задимлення.

Згодом глава Дагестану заявив про пошкодження портової інфраструктури та будівлі театру. Також він підтвердив пожежу на території порту.

Крім того, вранці сервіс NASA FIRMS зафіксував осередок пожежі в Азовському морі поблизу Керчі. OSINT-ресурси припускають, що йдеться про займання судна, яке може належати до російського тіньового флоту. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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