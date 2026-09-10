Кабмін запровадив спецрежим у кілометровій смузі вздовж кордону з РФ і Білоруссю
- Уряд запровадив спеціальний прикордонний режим у 1-кілометровій смузі вздовж кордону з РФ і Білоруссю.
- У ДПСУ пояснили рішення необхідністю посилити обороноздатність та знизити безпекові ризики.
Уряд України запровадив спеціальний прикордонний режим на земельних ділянках завширшки 1 км уздовж державного кордону з Росією та Білоруссю. Обмеження діятимуть на період воєнного стану.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Спецрежим на кордоні з РФ та Білоруссю
Відповідні зміни передбачає постанова Кабінету Міністрів №1049 від 17 серпня 2026 року. Документ уже набув чинності, тож органи охорони державного кордону розпочали його реалізацію.
У межах кілометрової прикордонної смуги забороняються: вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування людей. Також обмежується проведення робіт, які не пов’язані з відсіччю збройної агресії РФ, обороною України або охороною кордону.
Правила поширюються на всі земельні ділянки, які входять до визначеної кілометрової смуги.
Прикордонники пояснили, що рішення ухвалили для посилення обороноздатності України в умовах повномасштабної війни. Новий спецрежим має мінімізувати можливе використання території Білорусі для дестабілізації ситуації в прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності та створення загроз національним інтересам України.
Крім того, зменшаться ризики несанкціонованого перебування людей у безпосередній близькості до державного кордону та буде убезпечено цивільних.
У Держприкордонслужбі наголосили, що спеціальний режим має тимчасовий характер і діятиме виключно протягом воєнного стану.