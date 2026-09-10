Уряд України запровадив спеціальний прикордонний режим на земельних ділянках завширшки 1 км уздовж державного кордону з Росією та Білоруссю. Обмеження діятимуть на період воєнного стану.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Спецрежим на кордоні з РФ та Білоруссю

Відповідні зміни передбачає постанова Кабінету Міністрів №1049 від 17 серпня 2026 року. Документ уже набув чинності, тож органи охорони державного кордону розпочали його реалізацію.

Зараз дивляться

У межах кілометрової прикордонної смуги забороняються: вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування людей. Також обмежується проведення робіт, які не пов’язані з відсіччю збройної агресії РФ, обороною України або охороною кордону.

Правила поширюються на всі земельні ділянки, які входять до визначеної кілометрової смуги.

Прикордонники пояснили, що рішення ухвалили для посилення обороноздатності України в умовах повномасштабної війни. Новий спецрежим має мінімізувати можливе використання території Білорусі для дестабілізації ситуації в прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності та створення загроз національним інтересам України.

Крім того, зменшаться ризики несанкціонованого перебування людей у безпосередній близькості до державного кордону та буде убезпечено цивільних.

У Держприкордонслужбі наголосили, що спеціальний режим має тимчасовий характер і діятиме виключно протягом воєнного стану.

Джерело : Госпогранслужба

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.