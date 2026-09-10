Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 10 вересня 2026 – ситуація на фронті
Загалом від початку цієї доби відбулося 221 бойове зіткнення.
Противник завдав 64 авіаційних ударів, скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6 777 дронів-камікадзе та здійснив 1 901 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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