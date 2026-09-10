Загалом від початку цієї доби відбулося 221 бойове зіткнення.

Противник завдав 64 авіаційних ударів, скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6 777 дронів-камікадзе та здійснив 1 901 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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