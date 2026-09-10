Перші результати перемовин щодо припинення війни можуть з’явитися вже до кінця вересня 2026 року. Для цього Україна щоденно координує кроки з командою США та розраховує на зустріч із американським президентом Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Зеленський про переговорний процес

За словами президента, зараз радники з питань національної безпеки перебувають на постійному зв’язку з американськими колегами, готуючи підґрунтя для потенційної тристоронньої зустрічі.

Зараз дивляться

Наразі сторони обговорюють питання енергетичної та продовольчої безпеки, зокрема, розблокування експорту зерна в Чорному морі.

Зеленський зазначив, що зможе розкрити більше деталей після особистих перемовин із Трампом у Нью-Йорку наприкінці вересня, які також можуть відбутися на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Президент зауважив, що російська сторона намагається інтенсифікувати атаки щоразу, коли чує про діалог України з європейськими, канадськими чи американськими партнерами, щоб зламати переговорний процес.

Однак Україна продовжує рухатися до мирного врегулювання. До того ж на тлі виборчих процесів у РФ середовища для прямого діалогу з Москвою наразі немає, тому ключовий акцент робиться на роботі з американською командою, вважає він.

Нещодавно стало відомо, що Зеленський розраховує на зустріч з Трампом у 20-х числах вересня. За словами президента, Україні потрібні пакети від США для захисту неба від російських балістичних ракет.

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