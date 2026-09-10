Під час перевірки документів на блокпосту може виникнути ситуація, коли Резерв+ раптом не відкривається, зникає інтернет або телефон не дає запустити застосунок. Для людини, яка має показати військово-обліковий документ, це може стати проблемою.

Факти ICTV розібралися, що робити якщо Резерв+ не працює на блокпосту, що варто підготувати заздалегідь та чому адвокатка радить не покладатися лише на застосунок.

Резерв+ не працює на блокпосту: як діяти та що радять у ТЦК

У Сумському ТЦК та СП наголошують, що сама технічна несправність не означає, що військовозобов’язаний не має можливості пред’явити військово-обліковий документ.

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Щоб не залежати від роботи телефона чи наявності інтернету, документ радять підготувати заздалегідь. Якщо військово-обліковий документ використовується в електронному вигляді, його можна сформувати у форматі PDF та роздрукувати.

Якщо паперової копії військово-облікового документа із собою немає, у Сумському ТЦК та СП радять не панікувати. Потрібно спокійно пояснити працівнику блокпоста, що Резерв+ не запускається через технічну проблему, перевірити мобільний інтернет і спробувати перезапустити застосунок або телефон.

Тобто перед поїздкою варто подбати не лише про те, щоб Резерв+ був встановлений на телефоні. Краще мати підготовлений документ у формі, яку можна пред’явити навіть за відсутності зв’язку.

Резерв+ не працює на блокпосту: як предʼявити документ

Адвокатка Катерина Аніщенко радить чоловікам мати при собі паперову копію витягу з Резерв+. За її словами, таку копію потрібно регулярно оновлювати, щонайменше раз на тиждень. Найкращий варіант, на її думку, сформувати документ безпосередньо в день перевірки.

Причина в тому, що інформація про військовозобов’язаного може змінитися. Наприклад, якщо сьогодні в Резерв+ немає інформації про перебування в розшуку, це не означає, що через кілька днів ситуація залишиться такою самою.

Аніщенко пояснює, що для чоловіка під час перевірки важливими документами є паспорт або ID-картка та військово-обліковий документ. Якщо людина має паперовий військовий квиток, він також може бути використаний, якщо містить актуальну інформацію.

Тому покладатися виключно на те, що застосунок обов’язково відкриється саме в потрібний момент, адвокатка не радить.

Що буде, якщо Резерв+ не працює на блокпосту і немає паперової копії

Найскладніша ситуація виникає тоді, коли Резерв+ не відкривається, а іншого підготовленого варіанту військово-облікового документа із собою немає.

Катерина Аніщенко зазначає, що на практиці такі випадки вже траплялися. За її словами, чоловіка можуть доставити до ТЦК для з’ясування обставин.

Тому паперова копія потрібна не через сам факт технічного збою, а як запасний варіант на випадок, коли показати документ через застосунок не виходить.

Що робити, якщо інформація у Резерв+ відрізняється від даних під час перевірки

Окрема проблема, на яку звертає увагу Аніщенко, це ситуації, коли інформація, яку бачить працівник під час перевірки, не збігається з тією, що відображається у Резерв+.

Адвокатка розповіла про випадок зі своєї практики, що під час перевірки працівник повідомив чоловікові, що той перебуває в розшуку. При цьому в Резерв+ такого статусу не було.

У подібній ситуації Аніщенко радить попросити показати інформацію на планшеті, за яким проводиться перевірка. Також вона рекомендує стежити за тим, щоб боді-камера працівника була увімкнена.

За словами адвокатки, теоретично інформація, яку бачить працівник під час перевірки, та дані в Резерв+ не повинні відрізнятися. Проте у її практиці траплялися випадки, коли така розбіжність все ж виникала.

Що підготувати перед поїздкою

Якщо попереду дорога, під час якої доведеться проходити блокпости, варто заздалегідь перевірити Резерв+ і підготувати військово-обліковий документ.

Найпростіший варіант, який радять у Сумському ТЦК та СП, це заздалегідь сформувати документ у PDF та мати його роздруковану копію.

Адвокатка Катерина Аніщенко радить не обмежуватися одним варіантом і регулярно оновлювати паперову копію, оскільки дані можуть змінюватися.

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