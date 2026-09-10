Колишня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко стала президенткою KSE Business School.

Свириденко очолила KSE Business School

Про її призначення 10 вересня повідомив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

За його словами, KSE планує посилити розвиток бізнес-школи та залучати до неї провідних фахівців. Призначення Свириденко він назвав частиною моделі розвитку університету в умовах війни.

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Милованов наголосив, що Україна потребує бізнес-школи світового рівня, а одним із ключових напрямів роботи KSE стане концентрація талантів та розвиток управлінської освіти.

У KSE зазначили, що Свириденко на новій посаді зосередиться на бізнес-освіті, яка враховує сучасні виклики в управлінні, стрімкі технологічні зміни та глобальну конкуренцію.

Сама Свириденко заявила, що KSE Business School має готувати керівників, здатних створювати нові технології, розвивати конкурентоспроможні компанії та посилювати роль України як експортера знань, рішень і управлінського досвіду.

Милованов також заявив, що очікує критики призначення, зокрема через можливий конфлікт інтересів, розмір зарплати Свириденко та відсутність у неї академічного досвіду. Водночас він наголосив, що головною метою KSE залишається розбудова сильного університету.

За його словами, нині KSE має найвищий конкурс вступників: кожен третій абітурієнт отримав 200 балів на НМТ, а кожен одинадцятий є учасником або призером олімпіад.

Нагадаємо, що 13 липня Юлія Свириденко подала заяву про відставку з посади прем’єр-міністерки, а 14 липня Верховна Рада підтримала її звільнення.

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