У Києві частина полиць супермаркетів залишається напівпорожньою після серії російських ударів по продовольчих складах і логістичних центрах.

Через необхідність перебудовувати ланцюги постачання ціни на продукти можуть зрости.

Про це пише британське видання The Guardian, журналісти якого поспілкувалися з покупцями, представниками бізнесу та міністром аграрної політики та продовольства України Тарасом Висоцьким.

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У Києві порожніють полиці супермаркетів після атак РФ

За даними The Guardian, російські війська протягом останніх тижнів завдають ударів по продовольчих складах та логістичних центрах у різних містах України

Саме на цих об’єктах зберігають товари перед тим, як вони потрапляють до магазинів.

Наслідки атак уже помітні у Києві. Журналісти видання побували в одному із супермаркетів Novus, де частина полиць була порожньою або заповненою лише частково.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив The Guardian, що внаслідок останніх російських ударів були зруйновані або суттєво пошкоджені логістичні центри всіх провідних мереж супермаркетів України, зокрема Novus, АТБ, Сільпо та Фора.

За його словами, саме через ці центри товари розподіляють між магазинами, тому їхнє знищення б’є безпосередньо по системі постачання продуктів до українських міст.

— Ця хвиля ударів є наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення, — заявив Висоцький.

Міністр вважає, що Росія змінила характер атак на цивільну інфраструктуру. Якщо у 2022 році основними цілями була експортна та сільськогосподарська інфраструктура, а згодом — енергетика, то у серпні та вересні 2026 року РФ системно б’є по внутрішній логістиці.

— Ворог цілеспрямовано намагається знищити логістику, яка забезпечує українські міста продовольством, — наголосив він.

При цьому масового скуповування продуктів, як на початку повномасштабного вторгнення, у Києві наразі немає. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти, розповідають, що продовжують купувати товари у звичному режимі.

Як удари по складах можуть вплинути на ціни

Знищення логістичних центрів не означає, що в Україні закінчуються продукти. Головна проблема полягає у тому, що торговельним мережам і постачальникам доводиться терміново змінювати систему зберігання та доставки товарів.

За оцінкою Висоцького, через удари по складській інфраструктурі ціни на продукти можуть зрости приблизно на 2,5%.

Співзасновник Бюро вина, яке, зокрема, керує мережею Goodwine, Дмитро Кримський вважає, що для окремих компаній наслідки можуть бути значно відчутнішими.

1 вересня російський удар знищив один зі складів його компанії поблизу Києва. Там зберігалося товарів приблизно на €4 млн.

Це вже третій випадок від початку повномасштабної війни, коли російські удари знищували запаси компанії. У 2022 році вона втратила товарів на €15 млн, а в липні 2026 року — ще на €1,5 млн.

Кримський пояснив, що подорожчання може бути пов’язане насамперед не з нестачею самих товарів, а з необхідністю створювати нову систему логістики, яку буде складніше знищити одним ударом.

Серед варіантів бізнес розглядає розподіл запасів між кількома меншими складами, використання підземних сховищ та навіть перенесення частини складської інфраструктури до сусідньої Польщі.

Сам Кримський прогнозує, що через такі додаткові витрати ціни його компанії можуть зрости приблизно на 5%.

The Guardian зазначає, що російські війська атакують не лише склади з продовольством. Останнім часом під удари потрапляли також логістичні центри електронної комерції, склади з медикаментами та гуманітарною допомогою.

Зокрема, російський удар пошкодив один із головних складів Всесвітньої організації охорони здоров’я з гуманітарною допомогою на околиці Києва.

Також було атаковано склад фармацевтичної компанії Біокон. За інформацією компанії, там було знищено приблизно тримісячний запас медикаментів, після чого підприємство призупинило роботу.

Нагадаємо, що 9 вересня Росія завдала ще одного удару по складській інфраструктурі Києва.

Реактивний Shahed знищив склад із дитячими іграшками та іншими дитячими товарами, який належав маркетингово-дистриб’юторській компанії Kiddisvit.

За словами СЕО компанії Павла Овчиннікова, працівники внаслідок атаки не постраждали, однак сам склад було знищено, а бізнес зазнав значних збитків.

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