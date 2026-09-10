Відстрочка у Резерв+ для вчителів: як оформити онлайн та які умови
- Учителі шкіл тепер можуть оформити відстрочку в Резерв+.
- В Міноборони розповіли, як подати заяву на відстрочку від мобілізації в Резерв+ вчителям.
Вчителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти отримали можливість оформлювати відстрочку від призову онлайн у застосунку Резерв+.
Відтепер освітянам не потрібно збирати паперові довідки, завіряти їх у директора чи особисто відвідувати ЦНАП або ТЦК.
Відстрочка в Резерв+ для вчителів: як оформити
Відстрочку в Резерв+ для вчителів впроваджено для оптимізації процесів та зменшення адміннавантаження.
Заступник Міністра оборони України Мстислав Банік підкреслив:
— Крок за кроком цифруємо процеси, щоб зменшити бюрократію, людський фактор і зайве навантаження на ТЦК та СП.
Процедура повністю автоматизована — підтвердження права на відстрочку відбувається на основі запитів до державних реєстрів без участі людини.
Щоб запит на відстрочку було схвалено, система Резерв+ у режимі реального часу звіряє інформацію в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України (ПФУ).
Для успішного оформлення мають виконуватися такі критерії:
- школа зазначена в системі АІКОМ як основне місце працевлаштування.
- ставка становить не менше ніж 0,75.
- офіційно належить до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти.
- код ЄДРПОУ закладу в АІКОМ повністю збігається з кодом ЄДРПОУ основного місця роботи за даними ПФУ.
Як подати вчителю заяву в Резерв+ на відстрочку: покрокова інструкція
- Відкрийте застосунок Резерв+ на смартфоні.
- Перейдіть у розділ Сервіси → Запит на відстрочку.
- Оберіть категорію Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.
- Перевірте персональні дані, що відобразяться на екрані.
- Підтвердьте інформацію та надішліть запит.
Завантажувати додаткові скани чи довідки не потрібно. Після завершення автоматичної перевірки в застосунок надійде сповіщення, а статус відстрочки відобразиться в електронному військово-обліковому документі.
Що робити, якщо у відстрочці від мобілізації в Резерв+ для вчителів відмовлено
Якщо під час подачі запиту виникла помилка або система видала відмову, це означає, що дані в державних реєстрах не збігаються або застаріли.
Алгоритм дій для виправлення помилок:
Зверніться до адміністрації школи або відповідального за ведення АІКОМ. Попросіть перевірити:
- чи вказана школа основним місцем роботи;
- чи правильно введено навантаження (не менше 0,75 ставки);
- чи коректно вказано посаду, ПІБ, дату народження, РНОКПП та код ЄДРПОУ роботодавця.
Після внесення виправлень відповідальною особою дані в АІКОМ оновляться автоматично.
Якщо помилка у даних Пенсійного фонду — зверніться до бухгалтерії чи відділу кадрів вашого навчального закладу для уточнення звітності.
Якщо неактуальне місце роботи відображається в самому Резерв+ — скористайтеся функцією подачі запиту на коригування: Сервіси» → Виправити дані онлайн → Неактуальне місце роботи.
Після коригування інформації в реєстрах запит на відстрочку в Резерв+ можна подавати повторно.
Фото: Резерв+