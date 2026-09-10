Вчителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти отримали можливість оформлювати відстрочку від призову онлайн у застосунку Резерв+.

Відтепер освітянам не потрібно збирати паперові довідки, завіряти їх у директора чи особисто відвідувати ЦНАП або ТЦК.

Відстрочка в Резерв+ для вчителів: як оформити

Відстрочку в Резерв+ для вчителів впроваджено для оптимізації процесів та зменшення адміннавантаження.

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Заступник Міністра оборони України Мстислав Банік підкреслив:

— Крок за кроком цифруємо процеси, щоб зменшити бюрократію, людський фактор і зайве навантаження на ТЦК та СП.

Процедура повністю автоматизована — підтвердження права на відстрочку відбувається на основі запитів до державних реєстрів без участі людини.

Щоб запит на відстрочку було схвалено, система Резерв+ у режимі реального часу звіряє інформацію в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України (ПФУ).

Для успішного оформлення мають виконуватися такі критерії:

школа зазначена в системі АІКОМ як основне місце працевлаштування.

ставка становить не менше ніж 0,75.

офіційно належить до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти.

код ЄДРПОУ закладу в АІКОМ повністю збігається з кодом ЄДРПОУ основного місця роботи за даними ПФУ.

Як подати вчителю заяву в Резерв+ на відстрочку: покрокова інструкція

Відкрийте застосунок Резерв+ на смартфоні. Перейдіть у розділ Сервіси → Запит на відстрочку. Оберіть категорію Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти. Перевірте персональні дані, що відобразяться на екрані. Підтвердьте інформацію та надішліть запит.

Завантажувати додаткові скани чи довідки не потрібно. Після завершення автоматичної перевірки в застосунок надійде сповіщення, а статус відстрочки відобразиться в електронному військово-обліковому документі.

Що робити, якщо у відстрочці від мобілізації в Резерв+ для вчителів відмовлено

Якщо під час подачі запиту виникла помилка або система видала відмову, це означає, що дані в державних реєстрах не збігаються або застаріли.

Алгоритм дій для виправлення помилок:

Зверніться до адміністрації школи або відповідального за ведення АІКОМ. Попросіть перевірити:

чи вказана школа основним місцем роботи;

чи правильно введено навантаження (не менше 0,75 ставки);

чи коректно вказано посаду, ПІБ, дату народження, РНОКПП та код ЄДРПОУ роботодавця.

Після внесення виправлень відповідальною особою дані в АІКОМ оновляться автоматично.

Якщо помилка у даних Пенсійного фонду — зверніться до бухгалтерії чи відділу кадрів вашого навчального закладу для уточнення звітності.

Якщо неактуальне місце роботи відображається в самому Резерв+ — скористайтеся функцією подачі запиту на коригування: Сервіси» → Виправити дані онлайн → Неактуальне місце роботи.

Після коригування інформації в реєстрах запит на відстрочку в Резерв+ можна подавати повторно.

Фото: Резерв+

Джерело : Міноборони

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