Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 520 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 10 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 502 390 (+1 520) осіб;

танків – 12 339 (+1) од;

бойових броньованих машин – 25 305 (+15) од;

артилерійських систем – 49 452 (+69) од;

РСЗВ – 2 107 (+2) од;

засобів ППО – 1 618 (+5) од;

літаків – 441 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+1) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 550 (+16) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 508 205 (+2 017) од;

крилатих ракет – 5 103 (+0) од;

кораблів катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 146 621 (+613) од;

спеціальної техніки – 4 650 (+0) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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