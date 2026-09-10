Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 10 вересня: ЗСУ знищили понад 1 520 окупантів та 69 артсистем
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 520 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 10 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 502 390 (+1 520) осіб;
- танків – 12 339 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 25 305 (+15) од;
- артилерійських систем – 49 452 (+69) од;
- РСЗВ – 2 107 (+2) од;
- засобів ППО – 1 618 (+5) од;
- літаків – 441 (+0) од;
- гелікоптерів – 356 (+1) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 550 (+16) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 508 205 (+2 017) од;
- крилатих ракет – 5 103 (+0) од;
- кораблів катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 146 621 (+613) од;
- спеціальної техніки – 4 650 (+0) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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