Працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомили про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування та функціонування складу артилерійських боєприпасів у селищі Мила неподалік Києва.

Про це повідомляють пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.

Вибух складу у Милій

За даними слідства, посадовець не забезпечив належного контролю за безпечним зберіганням вибухових речовин і боєприпасів. Склад облаштували у приміщенні колишнього овочесховища, яке не відповідало встановленим вимогам до об’єктів для зберігання озброєння.

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Крім того, його розміщення не було погоджене з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони. Також, як встановило слідство, не вжито необхідних заходів для мінімізації ризиків одночасного знищення значної кількості боєприпасів у разі атаки.

Особливу небезпеку становила близькість складу до житлової забудови — він розташовувався менш ніж за 100 метрів від будинків.

28 серпня російські безпілотники атакували склад. Після удару почалася детонація боєприпасів і виникла пожежа, яка поширилася на сусідні приміщення.

Унаслідок вибухів загинули 35 людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти. Постраждала 21 особа, серед них двоє дітей, поліцейські та рятувальники.

Також пошкоджено 191 приватний будинок та 14 багатоквартирних будинків. Серед інших пошкоджених об’єктів — відділ поліції, гаражі, ресторан, пансіонат для людей похилого віку, магазин і логістичний центр. Крім того, пошкоджено 24 автомобілі, зокрема службові машини поліції та ДСНС.

Посадовцю СБУ інкримінують бездіяльність військової влади, вчинену в умовах воєнного стану, за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України.

Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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