Україна повернула останки Марії Федак — видатної діячки українського жіночого та просвітницького руху, представницю родини, тісно пов’язаної з історією боротьби за незалежність.

Про це повідомляє керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Останки Марії Федак повернули в Україну

За словами очільника Львівської ОВА, останки Марії Федак, які ексгумували, перепоховають у Львові наступного тижня.

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Зокрема, 18 вересня о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові розпочнеться чин прощання.

Марію Федак поховають на полі №49 Личаківського цвинтаря, поряд із могилою її чоловіка Степана Федака.

Він стверджує, що це відбудеться у межах ініціативи президента Володимира Зеленського з повернення та гідного вшанування видатних українців, які поховані за кордоном.

За даними Львівської ОВА, Марія Федак була дружиною відомого адвоката і мецената Степана Федака. Їхні доньки Софія й Ольга стали дружинами провідників ОУН Андрія Мельника та Євгена Коновальця.

Як відомо, Марія Федак активно працювала в українському жіночому та просвітницькому русі, займалася благодійністю, допомагала заарештованій українській студентській молоді.

Разом із чоловіком вона виховала вісьмох дітей відданими Україні, стверджує Козицький.

Через радянські репресії родина була змушена залишити батьківщину. Останні роки Марія Федак прожила у Люксембурзі, де її врешті поховали.

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