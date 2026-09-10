Україна розраховує отримати першу антибалістичну систему у рамках програми Freyja вже до кінця 2026 року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Коли буде готова перша система Freyja: деталі від президента

За словами президента, спочатку звучали терміни у 20-30 років для розробки нової системи проти балістики. Однак Україна наполягла, що це можна зробити швидше.

Зараз дивляться

– Компанії сказали нам, що їм потрібно для нової балістичної системи 20-30 років. Я сказав, що ми не хочемо такої довгої війни. Це про інший світ, це про ХХ століття. Зараз нові технології, нова Україна, і ми можемо зробити це все швидше. І ми розраховуємо на те, що наприкінці цього року у нас буде перша система, – наголосив Зеленський.

Глава держави повідомив, що обговорював проєкт Freyja з Марком Карні, і Канада готова доєднатися до цієї програми.

Зеленський розраховує, що під час зустрічей на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня буде сформовано чіткіше розуміння “графіка подальших кроків”.

Як відомо, Freyja – це проєкт системи протиповітряної та протиракетної оборони, над яким Україна працює спільно з низкою країн Європи. Ключовою функцією нової системи буде перехоплення балістичних ракет.

Українська оборонна компанія Fire Point уже представила антибалістичні ракети FP-7.x для системи ППО Freyja.

У компанії розраховують здійснити перше успішне перехоплення балістичної ракети до середини 2027 року.

Старту роботи над проєктом Freyja передувало формування антибалістичної коаліції. Окрім України, її співзасновниками стали Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія.

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