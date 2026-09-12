Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 106 авіаційних ударів, під час яких скинув 339 керованих авіабомб.

Крім того, загарбники застосували 10 688 дронів-камікадзе та здійснили 2 784 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 30 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Карта бойових дій в Україні на 12 вересня 2026

Ситуація в Україні на 12 вересня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби, за уточненою інформацією, зафіксовано одне боєзіткнення. Агресор здійснив 53 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаційного удару із застосуванням шести КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Козача Лопань, Симинівка, Вільча та Комісарове.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції шість разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Тищенківки, Курилівки та Ківшарівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували у бік населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві штурмові дії у районі Озерного.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Васютинського.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Осинового, Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Вільного, Степів та Павлівки.

Двадцять дев’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Чернігівка, Світле, Святогорівка, Гришине, Матяшеве, Васильківка, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Різдвянка, Косівцеве, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог намагався покращити свої позиції в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 12 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 505 380 (+1 500) осіб

танків – 12 342 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 322 (+10) од.

артилерійських систем – 49 601 (+85) од.

РСЗВ – 2 115 (+6) од.

засобів ППО – 1 633 (+11) од.

літаків – 442 (+1 підтверджено за попередній період) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 586 (+13) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 512 175 (+2 045) од.

крилатих ракет – 5 103 (+0) од.

кораблів/катерів – 35 (+0) од.

підводних човнів – 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 147 849 (+638) од.

спеціальної техніки – 4 676 (+10) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 662-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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