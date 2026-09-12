Наступний раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі може пройти у жовтні.

Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив 12 вересня на полях зустрічі YES у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука, пише Інтерфакс-Україна.

Буданов сказав, коли можуть відбутися нові переговори

– Готуємося. На жовтень, – сказав глава ОП, відповідаючи на питання, чи готується наступний раунд переговорів щодо миру.

Він підтвердив, що йдеться саме про тристоронній формат переговорів, однак не став розкривати можливе місце проведення зустрічі.

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Нагадаємо, 9 вересня держсекретар США Марко Рубіо назвав змістовними переговори спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які минулими вихідними відбулися у Києві та Москві.

Рубіо висловив сподівання, що ці зустрічі допоможуть прокласти шлях до відновлення переговорного процесу.

6 вересня Стів Віткофф і Джаред Кушнер перебували у Києві, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами.

Перед цим вони відвідали Москву, де провели зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Після зустрічі Зеленський заявив, що Україна готова відновити тристоронні переговори щодо завершення війни за участю США та Росії.

Президент України також повідомив про домовленість щодо проведення наступної зустрічі за участю представників України, США та Європи.

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