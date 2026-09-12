У ніч проти 12 вересня Росія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 12 вересня: що відомо

У ніч на 12 вересня, починаючи з 18:00 11 вересня, російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну. Основним напрямком удару стала Одещина.

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Для атаки противник застосував:

балістичні ракети Іскандер-М KN-23

вісім крилатих ракет морського базування Калібр

шість керованих авіаційних ракет Х-59 69

129 ударних БпЛА типу Shahed Бандероль

Дрони летіли з районів Курська та Орла у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або приглушила 110 повітряних цілей:

шість крилатих ракет Калібр;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;

одну S8000 Бандероль;

101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання російських ракет та ударних безпілотників на 20 локаціях. Ще на чотирьох локаціях впали уламки збитих цілей.

Нагадаємо, що в Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджено житлову забудову. В одному з багатоповерхових будинків зруйновано верхні поверхи, пошкоджено сусідні будинки та газопровід.

За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких зруйновано повністю.

За останніми даними, в Одесі постраждали щонайменше 23 людини, серед них — п’ятимісячна дитина. На місцях ударів тривають аварійні роботи.

Запоріжжя вночі також атакували безпілотники. Один із дронів влучив у житловий сектор, зруйнувавши будинок. Загинули 64-річна жінка та 37-річний чоловік, ще четверо людей постраждали.

Станом на 08:30 атака тривала, у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 662-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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