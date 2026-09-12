Середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою становить лише від 20 до 30 хвилин через колосальні втрати окупаційної армії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на начальника ГУР МО генерал-лейтенанта Олега Іващенка.

Які втрати РФ у війні

За словами очільника воєнної розвідки, російські генерали попросили кремлівського диктатора Володимира Путіна мобілізувати 800 тис. осіб після так званих вересневих виборів у РФ.

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Однак Іващенко сумнівається у спроможності Росії одночасно мобілізувати такий ресурс і наголошує, що щоденні втрати ворога перевищують набір.

— Росія набирає приблизно 1000 людей щодня, іноді — 1200. Але подивіться на ці втрати. Учора — 1410, позавчора — 1551. Із них 835, близько 60% — загиблі в бою. Моральний дух противника дуже низький, тому що ніхто не хоче воювати. І стан населення Росії такий же: більшість людей насправді не хочуть війни, — стверджує він.

Нещодавно Іващенко заявив, що Росія може вичерпати свої ресурси для ведення війни проти України до 2028 року, якщо військові втрати окупантів збережуться на нинішньому рівні.

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