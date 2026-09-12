Перший бій морських дронів: український Sargan знищив безекіпажний катер РФ
Український морський безекіпажний катер Sargan знищив російський морський безекіпажний катер (МБеК) у Чорному морі.
Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ в суботу, 12 вересня.
Український Sargan знищив ворожий катер МБеК: що відомо
У ВМС зазначили, що операцію в Чорному морі провели спільно з Головним управлінням розвідки.
– Ціль виявили підрозділи ГУР. Морський безекіпажний катер ВМС Sargan 3000, обладнаний автоматичною туреллю RWS Protector калібру 12,7 мм, успішно її знищив, – йдеться у повідомленні.
У Військово-Морських силах наголосили, що цей епізод став першим в історії боєм між морськими безекіпажними катерами.
Варто зазначити, що Сили оборони вже застосовували морський безпілотник Sargan 3000 під час операцій у Чорному морі.
У липні військові моряки за допомогою цього морського безекіпажного комплексу потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу неподалік Новоросійська.
У квітні Військово-Морські сили Збройних сил України знищили російський морський безекіпажний катер (МБЕК), який намагався наблизитися до одного з портів Одеси.
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