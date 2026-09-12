Український морський безекіпажний катер Sargan знищив російський морський безекіпажний катер (МБеК) у Чорному морі.

Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ в суботу, 12 вересня.

Український Sargan знищив ворожий катер МБеК: що відомо

У ВМС зазначили, що операцію в Чорному морі провели спільно з Головним управлінням розвідки.

Зараз дивляться

– Ціль виявили підрозділи ГУР. Морський безекіпажний катер ВМС Sargan 3000, обладнаний автоматичною туреллю RWS Protector калібру 12,7 мм, успішно її знищив, – йдеться у повідомленні.

У Військово-Морських силах наголосили, що цей епізод став першим в історії боєм між морськими безекіпажними катерами.

Варто зазначити, що Сили оборони вже застосовували морський безпілотник Sargan 3000 під час операцій у Чорному морі.

У липні військові моряки за допомогою цього морського безекіпажного комплексу потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу неподалік Новоросійська.

У квітні Військово-Морські сили Збройних сил України знищили російський морський безекіпажний катер (МБЕК), який намагався наблизитися до одного з портів Одеси.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 662-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.