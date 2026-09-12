СБУ уразила виробництво FPV-дронів та склади безпілотників під Таганрогом
- Безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ уразили низку військових об’єктів у районі Таганрога Ростовської області РФ.
- Серед уражених цілей — об'єкт виробництва FPV-дронів, склади безпілотників, ЗРГК Панцир-С2, РЛС Терек та резервуар із пальним, на яких спалахнули пожежі.
У ніч на 12 вересня Служба безпеки України здійснила успішну операцію в районі Таганрога Ростовської області РФ, уразивши низку важливих об’єктів російського військово-промислового комплексу та ППО.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Ураження виробництва FPV і складів дронів під Таганрогом
Для удару залучили безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ. За інформацією спецслужби, під підтверджене ураження потрапили:
- два склади зберігання безпілотників;
- об’єкт із виробництва FPV-дронів;
- зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2;
- радіолокаційна станція П-18 Терек;
- резервуар із пально-мастильними матеріалами.
За інформацією Служби безпеки України, на всіх зазначених локаціях після влучань спалахнули пожежі.
У СБУ наголошують, що ліквідація складських та виробничих потужностей FPV-дронів і безпілотників прямо зменшує потенціал російських військ на фронті. Влучні удари є прямою відповіддю на систематичні масовані атаки РФ із використанням ударних безпілотників по цивільній інфраструктурі України.
Нещодавно стало відомо, що Сил оборони України уразили стратегічне підприємство Тольяттикаучук у місті Тольятті на території Самарської області Російської Федерації.
Крім цього, безпілотники атакували російський Таганрог. Як стверджують аналітики, під удари потрапили КуйбишевАзот, військовий аеродром Таганрог-Центральний та територія ТАГАЗ.