У ніч на 12 вересня Служба безпеки України здійснила успішну операцію в районі Таганрога Ростовської області РФ, уразивши низку важливих об’єктів російського військово-промислового комплексу та ППО.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Ураження виробництва FPV і складів дронів під Таганрогом

Для удару залучили безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ. За інформацією спецслужби, під підтверджене ураження потрапили:

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два склади зберігання безпілотників;

об’єкт із виробництва FPV-дронів;

зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2;

радіолокаційна станція П-18 Терек;

резервуар із пально-мастильними матеріалами.

За інформацією Служби безпеки України, на всіх зазначених локаціях після влучань спалахнули пожежі.

У СБУ наголошують, що ліквідація складських та виробничих потужностей FPV-дронів і безпілотників прямо зменшує потенціал російських військ на фронті. Влучні удари є прямою відповіддю на систематичні масовані атаки РФ із використанням ударних безпілотників по цивільній інфраструктурі України.

Нещодавно стало відомо, що Сил оборони України уразили стратегічне підприємство Тольяттикаучук у місті Тольятті на території Самарської області Російської Федерації.

Крім цього, безпілотники атакували російський Таганрог. Як стверджують аналітики, під удари потрапили КуйбишевАзот, військовий аеродром Таганрог-Центральний та територія ТАГАЗ.

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