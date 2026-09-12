Напередодні зими Україна стикається з гострою потребою в ракетах-перехоплювачах для систем Patriot через постійні масовані атаки РФ. Оскільки Росія щомісяця виготовляє орієнтовно 140 балістичних ракет, то за стандартами НАТО для їхнього збиття необхідне співвідношення один до двох — тобто 280 перехоплювачів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Deutsche Welle.

Зеленський про потребу України в Patriot

Президент визнав, що така кількість наразі є недосяжною, а забезпечення навіть сотні ракет на місяць стає критично складним завданням для Києва.

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— У вас ніколи не буде 280 ракет на місяць. Це величезний виклик — мати навіть 100 ракет на місяць. Це те, чого я хочу. Я хочу мати 100-120 у ці складні місяці, особливо холодні, — заявив Зеленський.

За словами президента, потенційними джерелами поповнення арсеналу можуть бути склади та американське виробництво, а також партнери з Близького Сходу, переговори з якими тривають без розголошення деталей.

— Вони повинні дати якомога більше. З усією повагою до них, вони повинні допомагати українцям, щоб врятувати їхні життя, — наголосив Зеленський, закликавши європейські країни максимально активізувати підтримку.

Крім цього, Україна розраховує на розгортання панєвропейської системи протиповітряної оборони Freyja (Фрея). До кінця грудня очікується отримання першого зразка цієї системи для проведення випробувань із подальшим запуском у серійне виробництво.

За словами Зеленського, це великий експеримент, але він реальний. Президент України переконаний, що часу для зволікань більше немає.

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