На всій території України проводяться масштабні обшуки через фальсифікований препарат для схуднення Biopatid.

Про це повідомляють Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

Обшуки по Україні через препарат для схуднення

Як зазначається, Дніпропетровська обласна прокуратура разом з СБУ проводять одночасні слідчі дії у різних регіонах країни.

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Стало відомо, що йдеться про незаконне виготовлення та збут завідомо фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid у складі організованої групи.

У СБУ та Офісі генпрокурора стверджують, що понад 250 санкціонованих обшуків уже тривають.

Справу кваліфікували за ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) чинного Кримінального кодексу України.

За цими статтями передбачено тюремне ув’язнення на термін від восьми до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

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