Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1 500 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 12 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 505 380 (+1 500) осіб

танків – 12 342 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 322 (+10) од.

артилерійських систем – 49 601 (+85) од.

РСЗВ – 2 115 (+6) од.

засобів ППО – 1 633 (+11) од.

літаків – 442 (+1 підтверджено за попередній період) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 586 (+13) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 512 175 (+2 045) од.

крилатих ракет – 5 103 (+0) од.

кораблів/катерів – 35 (+0) од.

підводних човнів – 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 147 849 (+638) од.

спеціальної техніки – 4 676 (+10) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 662-гу добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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