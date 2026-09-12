Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 12 вересня: ЗСУ знищили 1500 окупантів, літак та 85 артсистем
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1 500 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 12 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 505 380 (+1 500) осіб
- танків – 12 342 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 322 (+10) од.
- артилерійських систем – 49 601 (+85) од.
- РСЗВ – 2 115 (+6) од.
- засобів ППО – 1 633 (+11) од.
- літаків – 442 (+1 підтверджено за попередній період) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 586 (+13) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 512 175 (+2 045) од.
- крилатих ракет – 5 103 (+0) од.
- кораблів/катерів – 35 (+0) од.
- підводних човнів – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 147 849 (+638) од.
- спеціальної техніки – 4 676 (+10) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 662-гу добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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