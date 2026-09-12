Підрозділи Сил оборони України завдали удару по стратегічному підприємству Тольяттикаучук у місті Тольятті Самарської області Росії.

Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ та Сили безпілотних систем ЗСУ.

Ураження комбінату Тольяттикаучук у РФ

Спільну операцію провели оператори 1 окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими української армії.

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На території комбінату Тольяттикаучук у РФ зафіксовано влучання, після чого спалахнула пожежа.

Варто зазначити, що відстань від українського кордону до ураженого об’єкта становить близько 880 км.

За наявною інформацією, Тольяттикаучук спеціалізується на виготовленні мономерів, фракцій, високооктанових компонентів і добавок до пального, а також синтетичних каучуків.

Зокрема, останні є важливою сировиною для виробництва твердого ракетного палива, яке російські війська застосовують у тактичних та балістичних ракетах.

Наразі ступінь завданих збитків російському військово-промисловому комплексу уточнюється, а системна робота України по ключових об’єктах РФ триває.

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Ураження пунктів управління і місць зберігання дронів РФ

Крім цього, 11 та в ніч на 12 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Під удари потрапили пункти управління безпілотниками окупантів у Пологах Запорізької області та Залізному Порту Херсонської області.

Також уражено склади та місця зберігання ударних дронів у Малому Керменчику Луганської області, Донецьку, Селидовому та Курахівці Донецької області.

Водночас в Алчевську Луганської області під удари потрапили склад матеріально-технічного забезпечення, місце зберігання озброєння і військової техніки російської армії.

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