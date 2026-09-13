Росія лише протягом цього тижня випустила по Україні близько 2,1 тис. безпілотників, значну частину з яких становили реактивні Шахеди.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки Росії на Україну впродовж тижня

За словами Зеленського, за допомогою реактивних безпілотників російські війська намагаються завдавати ударів по українській економіці та цивільній інфраструктурі.

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Крім дронів, протягом тижня Росія застосувала майже 1700 керованих авіаційних бомб та 78 ракет різних типів.

— Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2 100 дронів. Значна частина з них – саме реактивні Шахеди, якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей, — заявив Зеленський.

Окремо президент зупинився на наслідках російської атаки в ніч проти 13 вересня.

За його словами, під ударами опинилися об’єкти енергетики, Укрзалізниці, підприємства та житлові будинки. Одесу російські війська атакували ракетами та безпілотниками.

У західних областях України після нічних ударів тривають відновлювальні роботи. Зокрема, поблизу українсько-польського кордону на Волині внаслідок атаки було знищено локомотив потяга та пошкоджено заправку.

Зеленський наголосив, що російські удари становлять загрозу не лише для України, а й для інших європейських країн.

— Саме щоб ці удари не пішли далі, у Європу, кожного дня борються українці та українки, віддають свої життя і не дають агресії розширюватися. Російський тероризм – це спільна загроза для багатьох, але розбити його точно можна й потрібно в Україні, — заявив президент.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну.

Загалом Повітряні сили зафіксували 453 засоби повітряного нападу – ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони-імітатори Пародія та малогабаритні ракети S8000 Бандероль.

Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або придушила 405 ворожих безпілотників та чотири Бандеролі.

Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Ще на семи локаціях впали уламки збитих цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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