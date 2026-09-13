Застосування графіків відключень світла 14 вересня в Україні не прогнозується. Водночас українців закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Графіки відключення світла 14 вересня

За інформацією Укренерго, протягом 14 вересня в Україні не планують застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії.

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Водночас споживачів закликають ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години — з 18:00 до 22:00.

В Укренерго наголошують, що в цей період варто за можливості не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має можливість відповідати Росії на удари по енергетичній інфраструктурі.

За його словами, якщо РФ не атакуватиме українську енергосистему, Україна також не завдаватиме відповідних ударів по російській енергетиці. Зеленський назвав такий формат можливим енергетичним перемир’ям.

Президент наголосив, що Росія готується до нових ударів по українській енергосистемі, однак у разі спроб спричинити блекаути Україна намагатиметься відповідати.

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