Уранці 13 вересня російський дрон влучив у локомотив пасажирського потяга Київ — Варшава. У момент удару потяг перебував за два кілометри від кордону з Польщею.

Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про повітряну загрозу, тому внаслідок атаки люди не постраждали.

Також поблизу пункту пропуску Ягодин — Дорогуськ уламки пошкодили автозаправну станцію. Загорілися приміщення АЗС і кілька припаркованих вантажівок.

Під час повітряної тривоги роботу пункту пропуску тимчасово призупиняли. Згодом пропускні операції відновили.