Масована атака на Україну 13 вересня: РФ вдарила по західних регіонах та атакувала потяг біля кордону з Польщею
У ніч проти 13 вересня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши сотні ударних безпілотників та малогабаритні ракети.
Під ударами опинилися житлові будинки, залізнична, транспортна, логістична та промислова інфраструктура в низці регіонів.
Внаслідок атак є постраждалі, пошкоджені цивільні об’єкти та масштабні пожежі.
Детальніше про наслідки атак на регіони України читайте у матеріалі Фактів ICTV.
- Атака на Україну 13 вересня
- Наслідки атаки на Одесу
- Наслідки атаки на Тернопіль
- Волинь: удар по залізниці біля кордону з Польщею
- Наслідки атаки на Житомирщину
- Наслідки атаки на Сумщину
- Наслідки атаки на Київщину
- Донеччина: росіяни атакували рятувальників
- Наслідки атаки на Хмельниччину
- Наслідки атаки на Вінниччину
- Наслідки атаки на Івано-Франківськ
Атака на Україну 13 вересня
За даними Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки на Україну 13 вересня російські війська застосували 453 засоби повітряного нападу. Ворог атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами Пародія та малогабаритними ракетами S8000 Бандероль.
Повітряні цілі запускали з районів Шаталово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму та акваторії Азовського моря.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 08:00 сили ППО збили або подавили 405 ворожих безпілотників різних типів та чотири ракети Бандероль.
Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксували на 13 локаціях, ще на семи локаціях впали уламки збитих цілей. На ранок атака продовжувалася.
Наслідки атаки на Одесу
У ніч проти 13 вересня росіяни завдали масованої комбінованої атаки на Одесу та область.
Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, складські й виробничі приміщення, гаражі, автомобілі та інші цивільні об’єкти. На кількох локаціях виникли пожежі.
Вранці російські війська продовжили атакувати місто. Пошкоджено верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку та приватні домоволодіння, пожежа також виникла на території Ботанічного саду.
За останніми даними міської влади, після атаки до медиків звернулися 20 людей, серед них – дві дитини.
У постраждалих районах розгорнули штаби для допомоги мешканцям.
Наслідки атаки на Тернопіль
Зранку 13 вересня російські безпілотники атакували Тернопіль.
Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей, однак зафіксовані й влучання. Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення.
На місці виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.
Станом на 10:30 відомо про одного постраждалого. Медики надають йому необхідну допомогу.
Волинь: удар по залізниці біля кордону з Польщею
Наслідки атаки на Житомирщину
На Житомирщині внаслідок російської атаки виникли пожежі на автозаправній станції та об’єктах залізничної інфраструктури.
Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося переривати роботи та відходити у безпечні місця.
Усі осередки займання вдалося ліквідувати. До робіт залучали 42 рятувальників та дев’ять одиниць техніки.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
Наслідки атаки на Сумщину
Вранці російські безпілотники атакували Конотоп у Сумській області.
Унаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок, загорілися гараж та автомобіль. Існувала загроза поширення вогню на інші об’єкти.
Рятувальники ліквідували всі осередки горіння.
Відомо про двох постраждалих.
Наслідки атаки на Київщину
У ніч проти 13 вересня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками.
У Бориспільському районі під повторним ворожим ударом опинилося логістичне складське приміщення. Після тривалої ліквідації пожежі російські війська знову атакували підприємство.
До гасіння пожежі на допомогу підрозділам ДСНС залучили пожежних міжнародного аеропорту Бориспіль.
Рятувальники продовжують працювати на місці. Ліквідація наслідків атаки триває.
Донеччина: росіяни атакували рятувальників
На Донеччині російський безпілотник влучив у будівлю пожежно-рятувального підрозділу.
Удар припав у фасад будівлі, де перебували працівники ДСНС.
Унаслідок атаки поранення дістали четверо рятувальників.
Наслідки атаки на Хмельниччину
Хмельницька область також перебувала під атакою російських ударних безпілотників.
Загалом упродовж попереднього дня, ночі та ранку сили ППО збили або подавили 12 ворожих БпЛА.
Унаслідок атаки у Хмельницькому районі виникли пожежі в житловому будинку та на території одного з підприємств. Рятувальники ліквідували займання.
Також пошкоджено дахи та вікна приватних житлових будинків.
За даними обласної влади, інформації про загиблих або постраждалих не надходило.
Наслідки атаки на Вінниччину
Під час масованої атаки РФ по Україні 13 вересня влучання зафіксували й у Вінницькій області.
За даними обласної влади, російські війська поцілили в об’єкт цивільної інфраструктури.
На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.
Наслідки атаки на Івано-Франківськ
У ніч проти 13 вересня російські війська атакували Івано-Франківськ ударними безпілотниками.
Внаслідок атаки пошкоджено одноповерхову нежитлову будівлю, на покрівлі якої виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
За попередньою інформацією, одна людина дістала травми. Інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється.
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