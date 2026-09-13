Цілком імовірно, що мішенню російського дрона біля кордону з Польщею міг бути дипломатичний поїзд, повідомила Укрзалізниця.

Нові деталі атаки на локомотив Укрзалізниці біля Польщі

Стали відомі нові подробиці ранкової атаки на локомотив Укрзалізниці на станції Ягодин поблизу польського кордону.

Незадовго до удару на станції перебував дипломатичний поїзд, у якому їхали радники з питань безпеки кількох країн ЄС, колишні європейські посадовці, зокрема експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

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Ще в одному поїзді, який перебував у Ягодині безпосередньо в момент атаки, їхав колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Реактивний меш-дрон, який атакував локомотив, завчасно виявив диспетчер Центральної моніторингової групи. Команду на евакуацію пасажирів дали приблизно за 15 хвилин до влучання.

Не виключається, що ціллю російського безпілотника міг бути дипломатичний поїзд. Він залишив станцію раніше запланованого часу через оперативне коригування графіка руху на тлі постійної загрози російських атак.

– Цілком вірогідно, що мішенню цього російського дрона міг бути і дипломатичний поїзд, який вирушив зі станції раніше передбаченого для нього часу в рамках перегляду графіків руху поїздів в режимі реального часу через постійну загрозу російських ударів. Укрзалізниця постійно корегує графіки руху потягів в залежності від того, які шляхи доступні та які заблоковані через удари, – йдеться у повідомленні.

У компанії також наголосили, що Росія продовжує спроби атакувати цивільний рухомий склад, тому пасажирів закликають швидко та неухильно виконувати команди залізничників під час повітряних загроз.

Нагадаємо, що сьогодні на Волині за два кілометри від кордону з Польщею росіяни атакували локомотив пасажирського поїзда.

Також повідомлялось, що спеціальний потяг, який прямував із Києва до Польщі та перевозив європейських політиків і посадовців, зупинили через загрозу атаки російських безпілотників.

У МЗС Польщі заявили, що російський тероризм не просто стукає у двері – він всередині дому.

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